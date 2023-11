Iceberg più grande del mondo si è staccato e va alla deriva verso le coste antartiche: è il doppio della “grande Londra”

Si chiama A23a ed è l'iceberg più grande del mondo, per quasi 40 anni, dopo essersi staccato dalla costa artica nel1986, è rimasto incagliato nel Mare di Weddell, è stato essenzialmente, un’isola di ghiaccio. Ma dallo scorso anno, come riferirisce un allarmato servizio della Bbc, si è staccato e ha cominciato ad andare alla deriva ad alta velocità, e ora sta per riversarsi oltre le acque antartiche. Con una superficie di quasi 4.000 chilometri quadrati (1.500 miglia quadrate), è grande più del doppio della Grande Londra. Questa lastra di ghiaccio ha uno spessore di circa 400 metri. Le conseguenze potrebbero essere drammatiche per l'ecosistema.

LA STORIA

A23a faceva parte della piattaforma di ghiaccio Filchner che ospitava una stazione di ricerca sovietica. Quando si è staccato, nel 1986, Mosca ha inviato una spedizione per rimuovere l'equipaggiamento dalla base Druzhnaya 1, temendo che andasse perduto. Ma l'iceberg non si è spostato molto dalla costa prima che la sua profonda chiglia lo ancorasse rigidamente ai fanghi del fondo del Weddell. Così è rimasto immobile fino 2020 quando ha iniziato a muoversi.

PERCHE' SI E' MOSSO?

Jonathan Amos, il giornalista scientifico che ha curato il servizio per la Bbc, si è rivolto cad alcuni colleghi e scienziati chiedendo se ci fosse qualche possibile cambiamento nella temperatura dell'acqua della piattaforma che abbia potuto provocare il movimento. Andrew Fleming, un esperto di telerilevamento del Regno Unito, ha spiegato: «È stato messo a terra dal 1986, ma alla fine è diminuito di dimensioni abbastanza da perdere aderenza e iniziare a muoversi. Ho notato il primo movimento nel 2020». Di fatto ha iniziato a sciogliersi a causa del cambiamento climatico. La corsa dell'A23a ha registrato un’impennata negli ultimi mesi, dietro la spinta di venti e correnti, e ora sta attraversando la punta settentrionale della Penisola Antartica.

LA CORSA

Come la maggior parte degli iceberg del settore di Weddell, l'A23a verrà quasi sicuramente espulso nella Corrente circumpolare antartica, che lo scaglierà verso l'Atlantico meridionale lungo un percorso che è diventato noto come “vicolo degli iceberg”.

Si tratta dello stesso movimento dell'acqua e dei venti occidentali che il famoso esploratore Sir Ernest Shackleton sfruttò nel 1916 per fuggire dall'Antartide dopo la perdita della sua nave, l'Endurance, nello schiacciamento del ghiaccio marino. Shackleton puntò la sua scialuppa di salvataggio verso la Georgia del Sud, ed è al largo di quest'isola che finiscono spesso i grandi berg tabulari. Le chiglie dei blocchi hanno la tendenza a rimanere inchiodate sulla piattaforma continentale poco profonda del territorio britannico d'oltremare.

L'ALLARME

Alla fine, tutti gli iceberg, per quanto grandi, sono destinati a sciogliersi e ad estinguersi. Gli scienziati seguiranno da vicino i progressi di A23a. Se dovesse atterrare nella Georgia del Sud, potrebbe causare problemi ai milioni di foche, pinguini e altri uccelli marini che si riproducono sull’isola. La grande mole di A23a potrebbe interrompere i normali percorsi di foraggiamento degli animali, impedendo loro di nutrire adeguatamente i loro piccoli.

Ma sarebbe sbagliato pensare agli iceberg solo come oggetti di pericolo - Titanic e tutto il resto. C'è un crescente riconoscimento della loro importanza per l'ambiente più ampio. Sciogliendosi questi grandi iceberg, rilasciano la polvere minerale che era incorporata nel loro ghiaccio quando facevano parte dei ghiacciai che raschiavano il letto roccioso dell’Antartide. «Questa polvere è una fonte di nutrienti per gli organismi che costituiscono la base della catena alimentare oceanica. In molti modi questi iceberg sono vivificanti; sono il punto di origine di molta attività biologica», ha affermato Catherine Walker, della Woods hole oceanographic institution, nata nello stesso anno di A23a. «Mi identifico con l'iceberg; è sempre stato lì per me».