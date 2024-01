Midiri (UniPa) "La transizione climatica è la nostra missione"

EMBED

PALERMO - “IL tema della transizione climatica è uno dei più importanti della nostra mission. Oggi parte dell’acqua viene persa e le risorse sono sempre meno disponibili: il cambiamento climatico, che anche la nostra terra sta subendo, comporterà una progressiva diminuzione delle quantità di acqua riutilizzabile e in questo senso oggi proponiamo soluzioni tecniche molto avanzate per il recupero delle acque piovane, basate sul modello prototipale già presente in viale delle Scienze”. Lo ha detto Il Rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri sull’incontro, intitolato ‘Sviluppo sostenibile del ciclo integrato delle acque: prospettive ed orizzonti futuri’ che si è svolto nell’Aula Magna di Palazzo Steri.