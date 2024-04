Fedez ed Eleonora Sesana stanno insieme? «Complicità alle stelle». L'assistente e il rapper (però) smentiscono

La nuova vita da single di Fedez è finita dentro l'obiettivo dei paparazzi. Una nuova casa, feste, serate in locali esclusivi con amici, amiche bionde a bordo di una fiammante Ferrari Roma Spider del valore di 250 mila euro. Una vita che lo vede sempre di più al fianco di Eleonora Sesana, da tempo, come sottolinea il settimanale Gente, la sua “personal assistant”, o più semplicemente la sua segretaria.

Fedez e la sua assistente, cosa c'è tra il rapper ed Elenora Sesana

Nessuna relazione ufficiale anzi, come sottolinea ancora il settimanale diretto da Umberto Brindani che li ha paparazzati insieme, i due hanno smentito più volte la cosa e lei continua, ancora oggi a nascondersi, a cercare di non farsi mai fotografare con lui.

Ma la cosa, onestamente, riesce difficile.

Da tempo il rapper di Rozzano si fa accompagnare dalla sua fidata Eleonora e non solo per lavoro. solo nelle faccende di lavoro, ma anche, anzi soprattutto, nelle sue faccende personali e quotidiane. «Qualche settimana fa, quando la separazione non era ancora ufficiale - scrive Gente - lui era volato a Miami in sua compagnia». Nelle foto esclusive dell'ultimo numero in edicola, Fedez ed Eleonora sono in macchina insieme per le vie di Milano.

Il fotografo di Gente li ha intercettati mentre arrivano a una festa organizzata di compagni di scuola dei figli di lui nel quartiere Citylife dove vive Chiara Ferragni. Alla presenza del paparazzo Fedez ha sorriso, Eleonora no, Ha cercato di nascondere il viso. Non farsi riconoscere. Missione fallita.

La domanda che si pone la collega Maria Elena Barnabi è chiara: «Che i due, nonostante le smentite, abbiano davvero una storia?». E a questa domanda c'è anche un perché: «Certamente, ad ascoltare gli osservatori, la complicità tra Federico ed Eleonora è alle stelle: i due spesso si punzecchiano in modo divertente e affettuoso, si fanno battute, si mandano simpaticamente a quel paese, in una dinamica che ricorda più quella di due innamorati agli inizi di una storia piuttosto che di due persone che lavorano insieme da anni...».