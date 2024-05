Khloe Kardashian dopo le rotture pensa all'amore: «Io con una donna? Non si sa mai cosa può riservare il futuro»

Khloe Kardashian è tornata a parlare della sua vita amorosa. L'impenditrice e conduttrice televisiva statunitense è rimasta da sola per un lungo periodo di tempo, dopo la rottura con Lamar Odom prima e Tristan Thompson poi. Ma adesso sembrerebbe essere pronta a una nuova vita di coppia, magari con una donna. Lo ha dichiarato è stata lei stessa, risponendo a un fan in un post pubblicato su X (ex Twitter).

Il commento

Tutto è partito da un commento scritto da un fan dell'attrice: «Continuo a pensare che Khloe Kardashian dovrebbe essere lesbica».

Il commento ha catturato l'attenzione di tantissimi utenti, tra cui anche la stessa Khloe, che ha voluto rispondere: «Beh, non si sa mai cosa potrebbe riservarmi il futuro».

Il breve dibattito ha scatenato la curiosità degli utenti, che adesso si domandano se, nel cuore della giovane imprenditrice, ci sia il nome di una ragazza speciale. Per il momento, non si conoscono i dettagli della vita privata di Khloe Kardashian. In alcune interviste ha dichiarato di voler pensare esclusivamente alla carriera e ai suoi due figli, in attesa di riprendere le forze dall'ultima rottura. Pochi giorni prima della nascita di suo figlio, infatti l'impenditrice aveva scoperto che il suo compagno Tristan Thompson l'aveva tradita, creando una famiglia con un altra donna.