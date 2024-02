MONTEPRANDONE Una lite tra due condomini fa finire due persone al pronto soccorso a causa dei traumi riportati. È successo tutto intorno alle 15,30 di mercoledì pomeriggio in un palazzo che si trova in viale De Gasperi a Centobuchi di Monteprandone, e la vicenda ha per protagonista un uomo che si è recato nell'agenzia di assicurazioni di proprietà di uno dei condomini del proprio palazzo, per discutere su alcune problematiche inerenti ai loro appartamenti. L'assicuratore però non era d'accordo con le proposte del condomino e la discussione verbale si è trasformata in una rissa da film, con i due uomini che sono venuti prima alle mani, e in seguito uno dei due ha tentato la fuga sulle scale del palazzo, ma è stato raggiunto dall'altro e per evitare di subìre ulteriore violenza lo ha allontanato; il ragazzo però ha perso l'equilibrio ed è caduto per le scale sbattendo la testa nel muro. I clienti presenti nell'assicurazione dopo aver assistito attoniti alla scena, vedendo che la lite era degenerata hanno allertato il 118 e il 113. Sul posto sono state inviate la croce rossa e la croce verde di San Benedetto, insieme ai carabinieri di Monteprandone. I due, di 34 e 40 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso a causa delle ferite e delle contusioni riportate: il primo aveva un forte dolore alla testa, mentre il secondo lamentava dolori al collo e al petto.