COMUNANZA Un dissesto idrogeologico della carreggiata stradale per alcuni metri che vede chiusa al traffico, da un anno, la strada provinciale 122, Illice-Gerosa, sotto il comune di Comunanza che ospita anche lo stabilimento Whirlpool dove lavorano 300 persone. Un’interruzione che impedisce ai residenti, ma anche ai turisti, di percorrere un tratto di collegamento necessario tra due frazioni popolate, oltre alla possibilità di raggiungere rapidamente una zona più montana e panoramica dal lago di Gerosa. Il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni va all’attacco della Provincia.

La segnalazione

«Abbiamo segnalato più volte la necessità di una riparazione e quindi della riapertura al traffico – dice – ma nulla è finora avvenuto e non abbiamo avuto risposte. Oltretutto sappiamo che la Provincia ha fondi a disposizione. Crediamo anche che i lavori d’intervento non siano complessi. Stiamo ricevendo da tempo le lamentele degli abitanti di quel territorio, che scaricano le responsabilità sulla nostra amministrazione comunale, ma la sistemazione non è nostra competenza». Altra critica del primo cittadino alla Provincia per il ponte sul fiume Aso nei pressi della chiesa di Sant’Anna, dentro al centro abitato di Comunanza. «Ci sono delle transenne laterali fatiscenti, assolutamente non sicure. Abbiamo chiesto – rimarca Cesaroni - la sostituzione già da tempo alla Provincia, in quanto di sua competenza, ma anche qui nulla si è mosso. Pertanto chiediamo interventi risolutivi immediati sia per i disagi della strada interrotta che per la sicurezza relativa al ponte».

Il sopralluogo

Il presidente della Provincia Sergio Loggi, insieme al sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani e all’ingegnere Valentina Di Pietro del Servizio Viabilità , hanno invece effettuato un sopralluogo su alcune strade provinciali nei comuni di Monteprandone e Spinetoli che saranno oggetto di interventi di adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici. I lavori, dell’importo complessivo di circa 380 mila euro, interesseranno la 54 Monteprandone, la 71 Ragnola, la 81 Spinetoli e la 136 Ferretti con il ripristino del piano viabile e la realizzazione di opere d’arte a salvaguardia della sovrastruttura stradale evitando il ricorso a continui interventi di manutenzione. «Si tratta di un cospicuo pacchetto di opere di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli utenti di strade provinciali che insistono sui territori comunali e collegano zone strategiche della Vallata del Tronto e delle contigue aree collinari – evidenzia Loggi – in particolare, sulla provinciale 54, verrà sistemata la pavimentazione stradale mentre, sulla 71, saranno realizzate opere volte allo smaltimento delle acque meteoriche».