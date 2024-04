COMUNANZA Dopo un periodo di incertezza Alvaro Cesaroni ha deciso di correre per il terzo mandato consecutivo con la lista “Alvaro Cesaroni Tutti Insieme 2024 per Comunanza”. Compagine che vede, dei 10 componenti, 6 riconferme e 4 nuovi innesti. Quindi, oltre al sindaco si candidano: Alberto Antognozzi, Luigi Contisciani, Tiziana Del Bello, Mirella De Santis, Domenico Gionni, Riccardo Iezzi, Alex Marini, Marco Monti, Francesca Perugini, Domenico Rossi. Dunque riproposta l’intera giunta attualmente formata da Gionni (vicesindaco), De Santis, Perugini, Antognozzi.

La giunta dimezzata

Giunta che comunque, nella prossima amministrazione, si dimezzerà e sarà composta da due elementi: un vice sindaco e un assessore, ovvero un uomo e una donna. Ciò poiché questa è la struttura che la legge prevede per i comuni al di sotto dei tremila abitanti, soglia sotto la quale è sceso il comune di Comunanza.

«È una formazione – commenta Cesaroni – che vuole garantire una continuità nel nostro stile, che prevede persone di esperienza amministrativa e lavorativa assieme ad un incoraggiamento alla vita gestionale del comune per alcuni giovani, testimoniato dalla presenza in lista di due ventenni come Iezzi e Marini. Vogliamo affrontare questo nuovo percorso con grande serenità e compattezza, per proseguire nello sviluppo di Comunanza». Una lista molto improntata sulla figura identitaria di Alvaro Cesaroni, il cui nome è inserito nel simbolo. Riguardo il programma è ancora in fase di completamento.

«Porteremo avanti i tanti progetti: quelli pronti, finanziati, o appaltati, o iniziati», rimarca il sindaco. Tra questi la Casa di Riposo per anziani, già cantierizzata, con 34 posti letto, la nuova piscina coperta già appaltata, la struttura ricettiva di Pian d’Abete con area campeggio sopra al lago di Gerosa che vogliamo rilanciare turisticamente. Poi la comunità energetica con altri 11 comuni del territorio, interventi sul campo di calcio, palazzetto dello sport, campi da tennis e altro ancora». Riguardo lo sfidante di Cesaroni è ormai quasi certo, anche se manca ancora l’ufficializzazione, che sarà l’imprenditore Domenico Sacconi, che guiderà la lista civica “Comunanza tocca a te”.