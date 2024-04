CUPRA MARITTIMA - Ricostruzioni 3D e visori per immergersi tra i reperti archeologici, E un nuovo logo per la brand identity di Cupra Marittima. E' tutto legato all'app “DeA Cupra Digital e Arte” l’arte incontra il digitale e la storia corre verso il futuro. Il progetto del Comune volto alla valorizzazione e alla promozione del territorio mira a rendere la cittadina marchigiana capitale culturale e destinazione turistica competitiva, innovativa e sostenibile.

L’evento

L'app sarà presentata mercoledì 24 aprile alla cittadinanza, nell’ambito dell’evento pubblico in programma alle ore 18:30 in piazza Possenti. «Siamo orgogliosi di presentare questo progetto alla nostra comunità - dice il sindaco Alessio Piersimoni-. “DeA Cupra Digital e Arte” è una strategia di promozione integrata alla quale stiamo lavorando ormai da diverso tempo con l’obiettivo di rendere il patrimonio artistico di Cupra Marittima più accessibile e attrattivo». Attraverso un bando del ministero dell’Interno dedicato alle piccole e medie città d’arte e ai borghi per favorire l’implemento dei flussi turistici, la promozione e il rilancio del patrimonio artistico - culturale, il Comune di Cupra ha ottenuto fondi per 200mila euro che ha reso possibile la realizzazione del progetto che prevede tre filoni di intervento: azioni di accessibilità e digitalizzazione del patrimonio; azioni di community engagement, produzione e valorizzazione del patrimonio artistico e un’azione trasversale di brandizzazione, promozione e disseminazione.

La tecnologia

Tutta la tecnologia è stata sviluppata da Ett Solutions Spa, azienda leader nelle realizzazioni multimediali per cultura e turismo. L'app racconta i punti di interesse di tre itinerari turistici: Parco Archeologico, Borgo di Marano e piazza della Libertà con focus sulle opere d’arte conservate nella chiesa di San Basso. I punti di interesse sono georeferenziati e presentano immagini multimediali, descrizioni e approfondimenti. In due di questi “point” sarà possibile assistere anche a delle ricostruzioni 3D in realtà aumentata.