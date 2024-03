CUPRA MARITTIMA La ciclovia adriatica diventa il primo punto di scontro della campagna elettorale cuprense. Il sindaco Alessio Piersimoni risponde, infatti, a Mario Pulcini e alle affermazioni del candidato di "Cupra per Tutti" relative al fatto che la cittadina rivierasca sarebbe rimasta fuori dal progetto della pista ciclopedonale che dovrebbe unire la costa.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Cupra Marittima, lo sfidante Pulcini attacca il sindaco Piersimoni: «C’erano 3 milioni per la ciclovia, siamo gli unici esclusi» LA CERIMONIA Ponte sul Tronto, posata la prima pietra (per un'opera da 7,5 milioni di euro). Presente il viceministro Bignami: «Continuità amministrativa valore aggiunto»

Querelle ciclovia

Il sindaco rispedisce le accusa al mittente e, anzi, sottolinea come ai tempi di Pulcini in amministrazione, la città non partecipò ad un bando regionale proprio per il completamento del percorso ciclo pedonale. «Chi ha detto che Cupra è fuori dalla Ciclovia Adriatica? - spiega il primo cittadino -. Grazie ai nostri continui contatti e solleciti la regione Marche sta lavorando anche al tratto di pista ciclopedonale nella zona nord di Cupra. Ci sono delle complessità tecniche come la costruzione del ponte sulla foce del torrente Menocchia e la realizzazione di opere di difesa costiera, che richiedono più tempo rispetto a quei tratti, come quelli annunciati di recente, dove è sufficiente la sola posa del nastro di asfalto».

La palla alla Regione

La Regione Marche è capofila per la realizzazione della Ciclovia Adriatica per cui dovrà realizzare i tratti mancanti tra cui anche quello di Cupra. «L'intervento non è più quindi comunale ma ad opera della Regione. Più volte in questi anni mi sono recato in Regione, a partire dal tavolo tecnico convocato a maggio 2019 appena qualche giorno dopo il nostro insediamento o l'incontro del febbraio 2023 con l'assessore Baldelli. I contatti con gli uffici tecnici regionali e la parte politica sono stati stretti e continui proprio al fine di sollecitare il prolungamento della nostra pista ciclabile. Anche in seguito alle nostre pressioni i tecnici della regione hanno fatto i rilievi sul nostro tratto di spiaggia e stanno lavorando alla progettazione». Piersimoni parla quindi degli anni che hanno preceduto il suo insediamento.

Pulcini sotto accusa

Quello dell'amministrazione D'Annibali di cui faceva parte proprio Pulcini. «Nel 2018 con un bando regionale, proprio finalizzato alla realizzazione dei tratti mancanti di piste ciclopedonali, la Regione stanziò 6 milioni di euro e mentre i comuni del fermano a noi vicini (Campofilone, Pedaso ed Altidona) parteciparono potendo realizzare così ampliamenti importanti delle piste, Cupra non partecipò al bando. Cupra in questi 5 anni è stata presente su tutti i tavoli regionali e nazionali e dimostrazione ne sono i tanti finanziamenti intercettati frutto di un lavoro costante».