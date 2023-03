CIVITANOVA - Ciclovia Adriatica, aperti due cantieri in città. L’opera più importante e costosa è a Sud dove è stata recintata l’area che interesserà i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Chienti. In questo modo saranno collegate le piste ciclabili di Civitanova e Porto Sant’Elpidio. Operai al lavoro anche sul lungomare Nord, nel tratto che va dal ristorante Il Gabbiano fino allo stabilimento Caribean.

Qui la pista ciclabile c’è già ma si procede ad un’opera di riqualificazione con la realizzazione dei marciapiedi. Il ponte costerà 4 milioni, il doppio rispetto a quanto era stato previsto inizialmente. Un progetto a carico della Regione e presentato in città dalla precedente amministrazione, quella di Ceriscioli. L’aumento delle materie prime, soprattutto, ha determinato la revisione dei costi. Una struttura in metallo lunga 175 metri e formata da tre campate. Consegna entro la fine del 2024.

Il costo

L’inflazione e il costo delle materie prime alle stelle hanno riguardato anche il proseguimento della ciclabile verso Nord. Infatti lo stralcio che è partito in questi giorni non riguardava la riqualificazione del tratto esistente, bensì la realizzazione di un nuovo tratto in direzione di Porto Potenza. In particolare, in progetto c’era la realizzazione del ponte sul Fosso Caronte, struttura pensata in acciaio e legno. Ma lo stanziamento iniziale non era più sufficiente.



In questo caso i fondi regionali coprono il 75% del costo mentre la restante parte è a carico del Comune. Nell’impossibilità di arrivare ai circa 600mila euro necessari, la giunta ha deliberato la modifica a questo stralcio dei lavori, impiegando le somme per la riqualificazione del lungomare, comunque già in programma. Si parte proprio dal limite Nord del lungomare, tra gli stabilimenti la Lampara e Caribean. Nuovi marciapiedi e nuovo fondo per la ciclabile, in linea con quanto già realizzato di fronte alla spiaggia libera tra Aloha e Ippocampo. L’importo totale è di 391mila euro. L’azienda a cui sono stati affidati i lavori è la Montedil di Loreto.

La riqualificazione del lungomare



«Civitanova, grazie alla Ciclovia Adriatica - dice il sindaco Fabrizio Ciarapica - è al centro di un’importante opera di riqualificazione che ci consentirà di avere un lungomare ancora più bello oltre a piste ciclabili più sicure e soprattutto consegnerà alla nostra città il ponte ciclopedonale sul Chienti che sarà il simbolo dell’unione tra due comuni, quello di Civitanova e di Porto Sant’Elpidio. Un’opera di grande valenza turistica e ambientale che ci permette di sviluppare una mobilità sempre più sostenibile e realizzare un collegamento sicuro tra i due Comuni. La Ciclovia Adriatica è un progetto strategico per Civitanova perché ci consente di attirare sempre più turisti». Il cantiere del lungomare Nord ha, attualmente, chiuso l’accesso a cinque stabilimenti. Il cronoprogramma prevede la consegna dei lavori entro il mese di giugno.