GROTTAMMARE - Ciclovia turistica lungo la vallata del Tesino: aggiudicati i lavori relativi al primo stralcio. A portare avanti l’intervento sarà la ditta Lupi Vincenzo con sede a San Benedetto per un importo complessivo pari ad 94.049,90 euro, Iva compresa. Si tratta di un tratto lungo 1,5 chilometri che collegherà la pista ciclabile del lungomare di Grottammare con il Parco ciclistico “Daniela Calise” e il quartiere Tesino Village.

Inoltre, dopo la raccolta delle istanze da parte dei Comuni coinvolti, è stata approvata anche la fattibilità tecnica ed economica dell’intero percorso: un tracciato lungo 36 km, che affianca il torrente Tesino, attraversando 9 località da Grottammare a Rotella. In particolare i Comuni interessati dall’attraversamento del tracciato ciclabile lungo il percorso del torrente sono quelli di Ripatransone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella. La Ciclovia del Tesino è uno dei 13 percorsi ciclabili che dall’Adriatico raggiungeranno i paesi dell’hinterland, previsto nell’ambito del macro progetto regionale di sviluppo delle ciclovie, dei percorsi ciclabili e cicloturistici di interesse regionale da 500 km, già finanziato per circa 50 milioni di euro. Nei giorni scorsi, infatti, era stata aperta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori del primo stralcio con l’invito a cinque ditte iscritte al Mepa di presentare le offerte.