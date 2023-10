FANO Non capita spesso che tutte le forze politiche rappresentate in consiglio comunale si trovino d’accordo su una delibera. Quindi, nonostante che l’opposizione abbia espresso una benevola astensione, dopo aver lodato il provvedimento, l’esito del voto rappresenta un fatto più unico che raro. A mettere tutti d’accordo è stato il modo con cui è stata redatta la variante del tratto della ciclovia Adriatica che collegandosi con il percorso di Torrette si dilunga dall’hotel Playa al ponte sul fiume Metauro.

Le istanze raccolte



Apprezzato soprattutto il modo con il quale l’Amministrazione si è rapportata con i residenti, accogliendo la loro istanza di realizzare il percorso a monte della ferrovia. La realizzazione dell’opera è stata a lungo richiesta da tutti gli abitanti della piana di Metaurilia per due ragioni: la prima per una questione di sicurezza, la seconda perché la pista ciclabile rappresenta anche una infrastruttura in grado di incentivare il turismo, settore questo che rappresenta una fonte primaria di economia per tutta la zona a sud del fiume Metauro. Unito a questi due importanti obiettivi ce n’è anche un terzo, in quanto i lavori per la realizzazione della pista, prevedono anche la risoluzione di tutti i problemi idrogeologici di cui soffre la zona.

Più volte infatti Metaurilia è andata sott’acqua, vuoi per le piene del Metauro, vuoi per la natura del terreno di per sé acquitrinoso, vuoi per la presenza di una falda idrica a quote piuttosto superficiali. Insieme all’adozione della variante è stato approvato anche un progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede la realizzazione di alcune vasche di laminazione e di 2 nuovi sottopassi, più 3 nuovi parcheggi.



L’opera di maggior rilievo prevista lungo il tracciato è rappresentata dal sottopasso ferroviario ciclabile che verrà realizzato in corrispondenza del Km 160 della linea ferroviaria Ancona-Rimini. «Si tratta – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – di una risposta importante sia sul piano della mobilità che su quella della cura del territorio che tiene in gran parte conto delle osservazioni pervenute dai residenti. Attualmente la statale Adriatica, pur con i suoi rischi e i suoi pericoli, costituisce l’unico percorso disponibile e purtroppo non sono mancati incidenti. La nuova pista ciclabile costituirà un’alternativa che metterà la mobilità dolce in tutta sicurezza». «L‘infrastruttura – ha precisato la funzionaria dell’Ufficio Urbanistica Pia Miccoli - era inserita nel Prg vigente fin dal 2007, ma ora la variante ne prende in esame singoli tratti.



A convalidare la scelta del lato monte, invece del lato mare sono stati anche l’Ente Ferrovie e il Genio Civile, contrari anche all’ipotesi di realizzare la pista lungo la Statale. L’opera verrà realizzata su un piano leggermente rialzato rispetto il piano di campagna e come la pista ciclabile di Fenile non verrà corredata di recinzione». Per quanto riguarda l’investimento , il quadro economico evidenzia che i lavori a base d’asta sono stati calcolati in 7.560.287,71 euro, somma al momento tutta da reperire, ma intanto il progetto è pronto.