CUPRA MARITTIMA - «Cupra Marittima fuori dal progetto della Ciclovia Adriatica». A parlare Mario Pulcini che alle prossime amministrative scenderà in campo per sfidare il sindaco uscente Alessio Piersimoni. Il candidato del comitato “Cupra per tutti” spiega: «Mentre la Regione Marche stanzia oltre 3 milioni di euro per collegare Massignano con Fermo attraverso la realizzazione di una pista ciclabile, ancora una volta Cupra resta fuori da questa importante opera di interesse nazionale, rischiando di essere l’unico comune costiero a non intercettare fondi per la realizzazione della Ciclovia».

La presentazione

In particolare nei giorni scorsi sono stati presentati i tratti di completamento tra Massignano e Fermo della Ciclovia Adriatica: un percorso lungo 6,5 chilometri, per un investimento complessivo 3.307.661,61 euro. A riguardo Pulcini ribadisce: «L’amministrazione cuprense pur avendo ottenuto la bandiera Gialla di comune ciclabile, grazie ai percorsi realizzati dalle precedenti amministrazioni, si è mostrata totalmente assente sul progetto della Ciclovia. I numerosi fondi di cui l’amministrazione si vanta di aver intercettato, risorse che sarebbero arrivate ugualmente, sono state utilizzate per realizzare interventi di ordinaria gestione che invece spesso sono state definite delle “grandi opere”, come la sistemazioni delle buche, oppure qualche metro di asfalto o marciapiede». Il candidato sindaco aggiunge: «La verità, che si cela dietro questa maldestra opera di propaganda, è che Cupra Marittima è assente da tutti i Tavoli che contano e rischia un forte isolamento infrastrutturale; persino comuni limitrofi molti più piccoli del nostro, e con meno risorse, stanno utilizzando le ingenti somme messe a disposizione dal Governo per cambiare il volto del proprio paese».

L0affondo

Come Comitato Cupra per tutti - conclude Pulcini - vogliamo porre rimedio a questo annoso problema, uscire fuori dalla politica degli annunci e coinvolgere tutte le parti in causa per elaborare una soluzione condivisa da proporre alle istituzioni regionali che si occuperanno della realizzazione del progetto Ciclovia Adriatica e fare così uscire Cupra Marittima dall’isolamento in cui si trova. C’è bisogno di una nuovo modo di governare il paese, con amministratori capaci e liberi di fare le migliori scelte nell'interesse prioritario dei cittadini».

Luigina Pezzoli

