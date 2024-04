GROTTAMMARE Ciclovia turistica del Tesino «i lavori sono fermi da mesi, vogliamo sapere il motivo». È l’interrogazione presentata dal capogruppo di “Grottammare C’è”, Marco Sprecacè e che sarà tra i punti in discussione oggi nel consiglio comunale.

L’opera

L’opera, che servirà a collegare la pista ciclabile del lungomare con il parco ciclistico Calise e i percorsi ciclabili del vicino quartiere Tesino Village, si svilupperà per 250 metri. Questo primo tratto fa parte di una progettazione lunga 36 km, attuata dal Consorzio di Bonifica delle Marche. Il costo di realizzazione, comprensivo della progettazione esecutiva del primo tratto, trova copertura in un finanziamento regionale di 300mila euro. «Il cantiere è ormai fermo da mesi – prosegue Sprecacè - senza che l’impresa impieghi mezzi e maestranze per il compimento dell’opera assegnata. Ad oggi quest’opera è stata realizzata solo in minima parte, in quanto i lavori sono iniziati per poi essere bloccati dopo poco tempo. Chiediamo dunque all’assessore competente perché i lavori inerenti la realizzazione della pista ciclabile intercomunale siano fermi e le motivazioni che hanno portato la Direzione dei lavori a sospendere il cantiere». In particolare i lavori propedeutici alla realizzazione del primo tratto della ciclovia, il progetto intercomunale, che permetterà di collegare la foce e la sorgente del torrente piceno attraversando nove località in bicicletta, ovvero Grottammare, Ripatransone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella, erano partiti a novembre 2023. «A ottobre scorso si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa esecutrice – ricorda il consigliere Sprecacè – con durata di 60 giorni solari e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori, ragione per la quale la conclusione degli stessi era prevista per la fine di dicembre 2023». Il rendiconto della gestione finanziaria dell’anno 2023 e la destinazione del relativo avanzo, insieme all’aggiornamento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a seguito del quale si prospettano modifiche alle tariffe TaRi 2024, figurano tra i punti in discussione del Consiglio comunale che prenderà il via questo pomeriggio alle 17.30 e potrà essere seguito nella sala Consiliare o in collegamento streaming, attraverso il canale YouTube del Comune.

Il regolamento

All’ordine del giorno anche l’individuazione degli spazi pubblici utilizzabili dalle attività del centro storico, in merito alla quale verrà presentata una modifica al relativo Regolamento, e le novità in serbo per il Piano regolatore generale, finalizzate a incrementare le possibilità abitative nelle zone rurali e a migliorare la viabilità lungo la SS16. Nel primo blocco della discussione, le proposte avanzate dai servizi dell’Area finanziaria. Tra questi, il rendiconto della gestione finanziaria del 2023: il documento ha evidenziato un risultato di amministrazione di 8.357.622,70 euro che, al netto della quota accantonata e vincolata, presenta una disponibilità di 994.427,35 euro.