SAN BENEDETTO - Duecento volontari per 40mila pasti confezionati. È il risultato di una gara di solidarietà che ha visto l’Unione Rugby San Benedetto impegnata nella campagna “Rise Against Hunger” finalizzata a sostenere la scolarizzazione nelle scuole dei Paesi dell’Africa Subsahariana. Tutto si è svolto nei locali del Campo Nelson Mandela dove, nella mattinata di domenica, è stato dato seguito a un lavoro di squadra, creando una vera e propria catena di montaggio in cui sono stati confezionati kit contenenti pasti disidratati altamente nutrienti. Kit in grado di soddisfare il fabbisogno di un bambino per un intero anno scolastico, contenenti cinque semplici ingredienti quali: riso, soia, lenticchie disidratate, vitamine e sali minerali.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Simone e Ilaria donano un gioco da parco per il proprio matrimonio

I numeri

Una mattinata in cui sono stati confezionati 40.000 pasti. Si è svolta così un’esperienza di solidarietà, inclusiva e divertente che ha visto protagonista gli uomini della palla ovale. «Siamo lieti di ospitare questa iniziativa nel nostro territorio – hanno dichiarato il presidente del Club Edoardo Spinozzi e il coach Leandro Lobrauco - vogliamo dar voce alla solidarietà e vicinanza verso il prossimo. Con questa esperienza abbiamo voluto inviare un segnale forte, chiedendo a tutti i nostri atleti, alle famiglie e alla cittadinanza di partecipare mettendo a disposizione due ore del proprio tempo per cambiare la vita di qualcun altro. Concretamente possiamo fare la differenza dando la possibilità a 200 bambini di mangiare per un anno intero».

L’organizzazione

L’organizzazione internazionale no profit è impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza. «Quello che facciamo – afferma Barbara Sanavia responsabile relazioni esterne Rise Against Hunger Italia - è proporre coinvolgenti esperienze di volontariato rivolte a tutti, grandi e piccoli, genitori e figli, studenti, associazioni e imprenditori. Mentre si confezionano assieme i pasti si tocca con mano l’importanza dei gesti concreti per raggiungere l’obiettivo».