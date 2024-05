ASCOLI - L’Ufficio speciale per ricostruzione, per la struttura commissariale presieduta da Guido Castelli, ha appena emanato proprio ieri un nuovo decreto per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’appalto integrato per la ricostruzione della curva sud dello stadio Del Duca. Congiuntamente stabilisce lo stanziamento di 7 milioni, a favore del Comune di Ascoli in quanto soggetto attuatore, per il completamento della struttura. Un’opera che verrà realizzata in due fasi, per ciascuna delle quali si prevede una spesa di 3,5 milioni.

Il progetto

Entrando nel dettaglio del progetto, esso prevede, come si legge nel decreto «una curva di circa 72m x 22,50 avente una struttura di elevazione e di copertura in acciaio con fondazione su pali. Sono previste al livello del piano terra le quattro uscite di sicurezza ed i locali di servizio annessi alla curva quali: locale ristoro, locale di pronto soccorso, locali tecnici e servizi igienici. Nel livello delle gradinate il progetto prevede 4.035 postazioni per il pubblico con sedute in polipropilene munite di schienale alto, targhetta numerata, con o senza mensole di sostegno alla gradinata, a seconda delle verifiche di visibilità che sono state condotte. Il progetto prevede inoltre, uno spazio di “filtro” tra la curva e l’ambiente esterno costituito da una quinta con spessore di 55cm, lunghezza di 157m ed altezza variabile (da un minimo di 1.5m ad un massimo di 10m). Per l’ambiente esterno, infine, la viabilità carrabile verrà lasciata invariata, così come tutto lo spazio destinato ai parcheggi.

La tempistica

A questo punto è possibile indire la gara di appalto. Passeranno ancora alcuni mesi prima di vedere le gru all’opera. «Quando ero sindaco di Ascoli - osserva Castelli - riuscimmo a far inserire la curva sud nel maxi piano per la ricostruzione post sisma. L’unico caso di impianto sportivo di queste dimensioni ad essere ammesso al finanziamento. Era il 2017 quando, con il supporto dell’Università politecnica delle Marche vennero effettuate delle prove di carico. Oggi (ieri, ndr) è stato approvato il progetto di fattibilità».