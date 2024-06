ANCONA L’Ancona fuori da tutto. Ufficialmente per 430mila euro non versati nella domanda di iscrizione alla Lega Pro. Realmente per una serie infinita e fastidiosa di lotte intestine tra le varie anime del club tramutata nel più assurdo degli scandali. Il presidente Tony Tiong non invia il denaro necessario alla scadenza di martedì 4 giugno (quello relativo alle mensilità marzo-aprile da corrispondere ai tesserati). Deadline per le iscrizioni. Alcuni giocatori fanno emergere tramite la nostra testata la bomba solo intorno all’ora di pranzo. Preoccupati dai mancati bonifici. Poi arrivano le dimissioni dell’addetto stampa Paolo Papili, anconetano doc e volto credibile della società. Il marasma.

Dubbi e interrogativi

Nelle precedenti scadenze non c’erano stati intoppi (almeno agli atti ufficiali) tanto che non erano arrivati punti di penalizzazione. Allora cosa è accaduto? Perché arrivare all’ultimo giorno con un problema di questa portata, non insormontabile (visto che la fideiussione era stata consegnata) ma irrisolvibile in appena 24 ore? Perché nessuno all’interno della dirigenza ha denunciato gli atteggiamenti ambigui di Tiong, da tempo in odore di vendere il club? Perché l’ad Nocelli, ritenuto dalla gran parte dell’ambiente un interlocutore credibile ha ripetuto di continuo, attraverso social, radio e giornali, che tutto andava a gonfie vele? E perché nessuno ha mai contraddetto le sue affermazioni pubbliche portando alla luce prove contrarie? Tutti interrogativi di una piazza, in tutte le sue componenti (tifosi, amministrazione comunale, organi di informazione ma anche gli stessi tesserati della società) che si sente tradita e presa in giro dalle persone verso cui aveva riposto fiducia. Tradotto: Nocelli e Canil. Mentre il Milan U23, big del calcio italiano, ringrazia per non aver vanificato un investimento da 12 milioni di euro.

C’era chi sapeva

La mancata iscrizione, con annesso bluff degli inesistenti bonifici notturni (non potevano essere arrivati a destinazione e stornati perché non esistevano: il resto sono cialtronate) è figlio di bugie dalle gambe corte e il naso lungo propinate alla tifoseria e agli addetti ai lavori. E il day after ha dato il via a ricerche e approfondimenti. Una volta sconfessato tutto il passato, fatto di dichiarazioni (a questo punto) di facciata e bocche cucite intorno, sono iniziati a venir fuori dettagli sempre più torbidi e inquietanti. Di cui lo stato maggiore era a conoscenza. L’unico segnale poteva essere nei tanti ritardi nell’operazione del centro sportivo, nulla a che vedere però con il discorso iscrizione e stipendi dei calciatori. Tra finte promesse e slogan che si sono rivelati boomerang, sui social è esplosa la rabbia. In particolare verso Roberta Nocelli e Mauro Canil, proprio per la mancata trasparenza sempre sbandierata. Che forse avrebbe potuto salvare la situazione. Anche davanti a un presidente, Tiong, che - al colmo del ridicolo - addirittura avrebbe garantito ieri a qualche calciatore di sanare i propri obblighi salariali.

Il tam tam social

Le voci si rincorrono frenetiche attraverso Whatsapp: presunti mancati pagamenti al settore giovanile, disimpegno graduale di Tiong nelle risorse, dichiarazioni ambigue della Nocelli, dispetti tra le due fazioni (Nocelli-Canil vs Ripa-Tiong), inadempienze con i fornitori. Una riflessione: non fosse arrivata la denuncia (forse tardiva con il senno di poi) da parte della squadra, martedì mattina, vuoi vedere che i tifosi avrebbero scoperto l’iscrizione fallita alla C solo a cose fatte? E poi questi fenomeni cosa avrebbero raccontato per giustificarsi? Altre bugie o la fuga. Da eroi, come sempre.

IL VIAGGIO

Dubbi sul viaggio di Hong Kong dell’ad Nocelli di maggio (documentato da foto e nota: saranno reali come date?). La presenza dell’avvocato, a posteriori, poteva già lasciar presagire al terremoto poi nascosto dall’ad. Altro che programmazione per la prossima stagione.