ASCOLI «Studiare all’estero per una formazione di alto livello e per garantirsi un adeguato futuro occupazionale anche come valore aggiunto per il territorio». Parte da Ascoli il messaggio di Giocamondo Study rivolto ai giovani del Piceno, da estendere poi anche a livello italiano, per fermare la fuga dei cervelli dovuta alla mancanza di qualificate opportunità occupazionali. Giocamondo Study intende aiutare chi volesse fare esperienza universitaria all’estero a presentare la candidatura per essere ammessi in una delle oltre 50 Università partner del tour operator negli Stati Uniti e nel Regno, sbrigando anche le procedure burocratiche. Inoltre, i giovani verranno supportati nella ricerca di borse di studio.

Le destinazioni

Tra gli atenei partner figurano University of Bristol, Simmons University, University of Portsmouth, Arizona State University, University of Connecticut, le Università di Glasgow, Stirling, York e Brighton, Illinois University, Pace University. Come spiega il presidente e ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis «abbiamo creato una rete di collaborazione con le migliori Università all’estero e lo abbiamo fatto perché gli studenti che frequentano qualificati corsi accademici fuori dall’Italia costituiscono i candidati più ambiti nel mercato del lavoro. Sia chi ha voglia di lavorare all’estero che in Italia e nel Piceno, troverà un’opportunità professionale più facilmente. Inoltre, i laureati all’estero guadagnano in media il 61% in più di chi si laurea in Italia. Gli Stati Uniti sono la meta più ambita, con l’obiettivo di mutuare le esperienze fatte all’estero per metterle al servizio del nostro territorio». Altra opportunità, per gli ascolani che amano viaggiare, è quella di vivere un’esperienza particolare all’estero senza spendere nulla e con una piccola retribuzione, fornendo in cambio assistenza alle famiglie ospitanti seguendo i loro figli nelle attività quotidiane e nel processo educativo.

Scambi culturali

Il programma “Alla Pari” è nato per garantire ai partecipanti uno scambio culturale vivendo in un Paese estero per un periodo prendendosi cura della famiglia ospitante. Si possono scegliere Usa, Australia, Olanda, Irlanda, Spagna e Germania. «Il programma “Alla Pari” è un’esperienza di scambio culturale, con i ragazzi che vengono ospitati da una famiglia all’estero, curandosi dei bambini di quella famiglia, ricevendo vitto e alloggio e una piccola paga - spiega Claudia Lorenzetti, responsabile del progetto per Giocamondo Study. - Un’esperienza che permette di imparare una lingua e avere un’opportunità lavorativa. Sono due programmi che stanno andando molto bene e in tanti si stanno rivolgendo a noi. Sono popolari anche mete europee come Irlanda e Olanda, perché, anche a livello economico, sono accessibili. Negli Usa l’Università dell’Arizona è molto richiesta, cosi come la Pace University di New York».