ASCOLI Avevano allestito una piantagione intensiva di marijuana all'interno di un casolare a Valli di Lisciano. A distanza di poco meno di quattro anni, il gup di Ascoli Barbara Caponetti ha condannato il proprietario dell'edificio a due anni di reclusione mentre per quanto riguarda i due albanesi a cui il proprietario aveva concesso in comodato d'uso gratuito l'edificio dovranno scontare uno la pena a un anno e quattro mesi e l'altro a due anni di carcere.

La pena in lavori utili

Sia il proprietario del casolare, un ascolano di 58 anni difeso dall'avvocato Mauro Gionni, che uno dei due albanesi, hanno chiesto entrambi di poter sostituire i due anni di carcere loro inflitti dal giudice con lavori di pubblica utilità. L'altro albanese, invece, ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione. Nell’ottobre del 2020 i carabinieri entrarono in quella casa di campagna e all'interno trovarono 1.166 piantine di marijuana disposte in ben cinque stanze in un piano dell’immobile che una volta trattate e immesse sul mercato avrebbero fruttato ingenti profitti. Inoltre, era stato allestito anche un sofisticato sistema di irrigazione e di climatizzazione degli ambienti per garantire l’ambiente necessario per la crescita delle piantine. Era stato predisposto anche un impianto di illuminazione e di ventilazione con tanto di sensori sistemati negli ambienti per rilevare la temperatura e i livelli di umidità e riuscire così ad ottenere l’idonea climatizzazione.

Traditi dalle bollette

Il sistema di climatizzazione aveva bisogno di una elevata fornitura di energia elettrica. Tanto che venne scoperto anche un allaccio abusivo alla rete pubblica dell’Enel direttamente al contatore dell’abitazione. Insomma, galeotte furono le bollette.

Per la Procura di Ascoli i tre avrebbero agito in concorso tra loro al fine di coltivare e successivamente immettere sul mercato lo stupefacente.