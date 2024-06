ASCOLI Marco Fioravanti si ricandida a sindaco sostenuto da 4 liste del centrodestra e 5 civiche.

Come sarà un eventuale Fioravanti bis?

«Prima di parlare di Fioravanti bis, bisogna attendere la scelta degli elettori ascolani. Se la comunità vorrà darci ancora fiducia, riconoscendo l'ottimo lavoro svolto in questi cinque anni, allora saremo felici di proseguire il percorso che abbiamo iniziato a tracciare nel giugno 2019. Vogliamo portare avanti i progetti avviati, penso soprattutto al riacquisto dei parcheggi, la rigenerazione dell’area Ex Carbon e la messa in sicurezza delle scuole, ma anche ideandone di nuovi. Con una visione che non si fermi solo al 2029».

Quali le priorità?

«La messa in sicurezza delle scuole è al primo posto, ma grande attenzione vogliamo continuare a riservarla anche al sociale. Abbiamo investito 33 milioni di euro per restare vicino a minori, famiglie con difficoltà economiche, persone con disabilità e anziani. La mia esperienza da sindaco mi ha fatto comprendere con ancor più forza ed evidenza un aspetto che già conoscevo: nessuno va lasciato indietro».

Tutto perfetto?

«Non ho la presunzione di credere che tutto sia stato perfetto, che non si potesse fare meglio o in altro modo, ma assicuro che davvero ci abbiamo messo volontà, passione, amore, professionalità e spirito di dedizione».

Cosa fare contro il decremento demografico?

«Quello del decremento demografico è un problema che, purtroppo, non interessa solo la città di Ascoli, ma tutti i territori dell’entroterra. Abbiamo messo in campo misure che possono aiutare a ridurre tale aspetto: dal bonus bebè per i nuovi nati all’esenzione della Tari per i nuovi residenti, passando per i nuovi corsi universitari, una città sempre più green, l’attenzione a scuole e sport, gli investimenti sulla cultura e tanto altro ancora. Con i 90 milioni del Pinqua, poi, daremo un nuovo volto al centro storico e alle frazioni dal punto di vista dell’abitabilità e della rigenerazione degli spazi urbani».

E i giovani?

«Abbiamo puntato e investito, e continueremo a farlo, sulle nuove generazioni: favorendo la nascita di associazioni giovanili, coinvolgendoli in eventi e attività. Vogliamo realizzare una “Casa dei giovani” che sia aperta tutti i giorni, per far sì che il confronto con i ragazzi e tra i ragazzi sia continuo e costante».

Cosa troveranno gli studenti a settembre?

«Lavori di messa in sicurezza delle scuole che vanno avanti. Dopo aver restituito alla comunità ascolana la media Don Giussani di Monticelli (adeguata sismicamente) e la primaria di Poggio di Bretta (miglioramento sismico), i prossimi lavori che termineranno saranno quelli presso l’infanzia e primaria Sant’Agostino e la primaria Cagnucci. Sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione della primaria Falcone-Borsellino di via Zeppelle, mentre sono in fase di affidamento gli interventi all’infanzia e primaria Malaspina e Tofare. Per gli altri istituti si è in fase di verifica del progetto definitivo o affidamento dei progetti: i lavori richiedono del tempo, ma stiamo rispettando tutti i cronoprogrammi per garantire scuole sicure a studenti, famiglie, docenti e all’intero personale».

Il futuro della Carbon?

«Abbiamo presentato il progetto di rigenerazione dell’intera area, che mira a restituire alla città uno spazio strategico in cui innovazione e qualità della vita siano fattori predominanti. L’intera area prevedrà un parco sul Tronto, percorsi immersi in un verde di oltre 2.500 alberature, impianti sportivi, zone destinate a uffici e servizi, un anfiteatro per gli eventi e insediamenti per la residenzialità sostenibile»

Il suo avversario Nardini sostiene che su turismo e cultura è stato fatto poco. È vero?

«In 5 anni, il turismo è aumentato in maniera esponenziale. Lo vediamo ogni giorno e ogni mese girando in città, lo dicono i numeri delle presenze nei ristoranti e nelle attività ricettive, oltre che negli ingressi dei musei (+10mila biglietti staccati dal 2019 al 2024). Abbiamo investito molto sul turismo e sulla cultura: dagli interventi nei Teatri alle campagne promozionali in tv e offline, passando per le misure realizzate nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione».

Sarà ammaliato dalla sirena delle elezioni politiche?

«Spero di essere ancora qui, tra pochi giorni, a parlare su queste colonne come sindaco di Ascoli sarebbe la più bella dimostrazione di affetto da parte della comunità ascolana e una grande soddisfazione personale, e di squadra, per quanto fatto in questi cinque anni. Per il futuro, inteso dopo il 2029, si vedrà».