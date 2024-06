ASCOLI A pochi giorni dalle elezioni Francesco Viscione, Maria Stella Origlia e Valeriano Camela denunciano la presenza nelle liste elettorali di candidati con vicende giudiziarie in passato. «Sono cinque nel centrodestra, uno nel centrosinistra – afferma Viscione -. Si tratta di sentenze passato in giudicato. Diffamazione, molestia, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita: sono le motivazioni che abbiamo trovato analizzando i casellari giudiziali». Viscione parte dall'esclusione sua e degli altri due dalle liste elettorali del centrodestra.

La discriminazione

«Sono stati utilizzati due pesi e due misure: il sindaco e il comitato dei saggi hanno fatto l'analisi del sangue a me, Camela e Origlia – spiega -. Invece avrebbero dovuto fare una verifica a 360 gradi. Ritengo grave non aver fatto prima queste valutazioni. La questione morale deve esser posta». Origlia puntualizza: «Noi abbiamo il casellario giudiziale pulito. Siamo stati discriminati senza ricevere motivazioni convincenti. La verità è che avremmo rotto gli equilibri. Il mio orientamento politico? Oggi nelle liste di centrodestra ci sono sensibilità che provengono dal centrosinistra. Alcune sono eclatanti altre meno. Italia Viva, il mio partito, non è incompatibile con il centrodestra: in più situazioni sono stati fatti accordi. Non veniamo certo da una tradizione bolscevica».

Camela è sulla medesima lunghezza d'onda: «I casellari sono pubblici, tutti possono controllare. Noi siamo in regola e abbiamo un bagaglio elettorale. Insieme poi ripercorrono le ultime vicende: «Il sindaco all'inizio mi ha stimolato e dato indicazione di fare una lista con Silvestri. Alla fine non ci è stata data la possibilità di competere – sottolinea Viscione -. La Lega? Ci è stata vicina. Ringrazio i vertici per quanto hanno fatto. Nella loro lista si presentano candidati validi e seri».

Chi votare

«Non voterò Fioravanti. Non è un sindaco di cui possa fidarmi. Ho un amico nell'altro schieramento. A lui andrà il mio personale voto», dichiara Viscione. L'identikit corrisponde ad Attilio Acciaccaferri, candidato con il Pd. «Non siamo abituati a dare ordini di scuderia – aggiunge Origlia -. Diamo una mano ad un amico: se sarà eletto sarà il nostro unico baluardo». Montemonaco, invece, il candidato sindaco Elio Costantini ha invitato pubblicamente l’avversaria Francesca Grilli ad un confronto pubblico invitando la cittadinanza alla esposizione dei programmi «ma con argomentazioni fantasiose ha declinato l’invito».