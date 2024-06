Di nuovo al top mondiale

SENIGALLIA - Ennesimo prestigioso riconoscimento internazionale per il granbde chef Mauro Uliassi, di Senigallia, già "detentore" con il suo ristorante di 3 stelle Michelin, 5 cappelli Espresso, 3 forchette del Gambero Rosso. Il ristorante è stato infatti (e di nuovo) inserito nella classifica dei 50 migliori al mondo "The World’s 50 Best Restaurants 2024" con la proclamazione avvenuta durante la cerimonia a Las Vegas.