ANCONA L’unica fra le sessanta società della Lega Pro a non iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Una tristissima realtà emersa in tutta la sua durezza già nell’infuocata notte di martedì scorso, quando nonostante la vagheggiata emissione di fantomatici bonifici è apparso chiaro come l’Ancona fosse fuori dai giochi.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO / I GIOCATORI Ancona, il dramma della mancata iscrizione. Il capitano Gatto: «Ho la morte nel cuore». Giocatori in smobilitazione

La sentenza

La sentenza definitiva arriverà a breve, non ci sono speranze che la Covisoc possa emettere un parere positivo riguardo alla richiesta di iscrizione depositata dall’Ancona con allegata fideiussione bancaria. Una fideiussione che ci risulta essere stata emessa tramite l’istituto bancario Cambiano, con sede legale in Firenze dove non a caso ha pure sede la Lega di Serie C. Sarà poi il Consiglio Federale ad assumere la decisione finale sull’esclusione dell’Ancona dal campionato di serie C, tendendo conto del parere della Covisoc che è un organo consultivo deputato al controllo della correttezza e della tempestività dei pagamenti.

Ricorsi inutili

Un parere non vincolante quello dell’organo di controllo ma dal quale il Consiglio Federale non si discosta. Contro la delibera di estromissione dal campionato è possibile ricorrere in vari gradi di giudizio: in prima istanza l’Ancona potrà impugnare il parere della Covisoc, che viene preventivamente comunicato alla società, producendo memorie e controdeduzioni. Invece avverso la delibera del Consiglio Federale di respingimento della domanda di iscrizione la legge n.280/2003 prevede la possibile di ricorrere in primo grado all’apposito “Collegio di garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici”, poi al Tar e in ultima istanza al Consiglio di Stato. Si tratta di un iter che per avere qualche speranza di successo si deve basare su motivazioni più che valide. Obiettivamente nel caso dell’Ancona non se ne intravedono. Per restare nella nostra regione, nell’estate del 2021 il ricorso della Sambenedettese contro l’esclusione dal campionato di serie C fu respinto dal Collegio. Stessa sorte fra le altre per la Reggina lo scorso anno esclusa dalla serie B a beneficio del Brescia: ricorso respinto in tutti e tre i gradi di giudizio.

Il summit

Per stamattina Silvetti aveva convocato Mauro Canil e Roberta Nocelli al Palazzo del Popolo. La riunione, su saggia richiesta del Questore, si terrà però lontano da Ancona per evidenti motivi di ordine pubblico. Il sindaco cercherà - ottimista - di avere il quadro della situazione debitoria. Insieme di avere anche i marchi e il mandato per vendere gratuitamente la società e salvare la matricola. Ma l’ex presidente e l’amministratore delegato si presenteranno all’appuntamento cruciale con il primo cittadino dorico? Il dubbio è lecito: l’importante è che - loro due o chi li rappresenta - abbiano il buon gusto e il rispetto di far conoscere a Silvetti nei minimi particolari la situazione economico-finanziaria del club. Affinché il sindaco possa contattare nuovi eventuali investitori interessati al progetto di ripartenza dalla Serie D.

I creditori

Nel frattempo, come sempre accade in questi casi, spuntano i creditori insoddisfatti. La Croce Gialla, tanto per fare il primo esempio, rivendica il pagamento di circa 25mila euro per il servizio svolto nell’ultimo anno allo stadio Del Conero. Ma non sarà certo solo la Croce Gialla ad avanzare richieste di crediti insoluti. Chi pagherà?