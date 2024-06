ASCOLI Celebrati anche ad Ascoli i 210 anni della fondazione dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia si è svolta alla caserma Piermanni. A fare gli onori di casa il colonnello Domenico Barone, comandante provinciale che nel corso del suo intervento ha sottolineato l'intenso lavoro svolto dai militari dell'Arma nel corso del 2023 e nei primi sei mesi del 2024, evidenziando come, con il loro quotidiano impegno, i carabinieri continuino a rappresentare un punto di riferimento sicuro e affidabile per la sicurezza delle comunità.

«Questo è un momento importante per noi per fare un bilancio delle attività che abbiamo effettuato e, soprattutto, per individuare quelle linee strategiche per il futuro - evidenzia il colonnello Barone -. Dobbiamo guardare a quelli che sono i problemi della società, problemi che nascono dalla gente e attagliare la nostra attività al territorio e cercare di garantire la sicurezza per questo territorio». Nel suo discorso, il comandante provinciale ha fornito dati dettagliati sull'attività svolta dai militari dell'Arma. La costante presenza sul territorio ha permesso di svolgere 15.678 servizi preventivi, controllando 63.346 persone e 43.623 veicoli, rispondendo a 30.276 richieste di intervento pervenute al 112, Numero Unico di Emergenza europeo.

I numeri

Le persone segnalate all'Autorità Giudiziaria sono state 1.303, di cui 117 in stato di arresto. Una attenzione particolare è stata posta nella salvaguardia delle fasce più deboli della popolazione. In questa ottica, le denunce per truffe agli anziani sono state 127, culminate nella denuncia di 52 persone, 9 delle quali sono state arrestate. Un impegno costante e puntuale è stato svolto per quanto riguarda la violenza di genere: 216 denunce le denunce ricevute che hanno portato al deferimento di 190 persone di cui 15 sono finite in manette.

Intensa anche l'attività dei carabinieri forestali che hanno svolto 6.348 servizi di specialità, rilevando 271 illeciti amministrativi, mentre in ambito ambientale ed edilizio sono state denunciate all'autorità giudiziaria 121 persone. Nel corso della cerimonia sono stati anche consegnati i riconoscimenti ai carabinieri che si sono particolarmente distinti in attività di servizio, sottolineando ancora una volta l'impegno e la dedizione dei militari dell'Arma nella tutela della sicurezza e della legalità.