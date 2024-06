ASCOLI Sono iniziati i lavori di demolizione del parterre della Curva Sud allo stadio Del Duca. Uno step propedeutico per poter procedere successivamente alla ricostruzione del nuovo settore da restituire agli ultras bianconeri costretti nelle ultime stagioni a trasferirsi in Curva Nord. Ad eseguire questo ultimo stralcio sarà la Impresit Lavori di Palestrina che si è aggiudicata l'appalto e avrà sessanta giorni di tempo per portare a termine i lavori di demolizione di quello che rimane del vecchio settore che era stato dichiarato inagibile a seguito del terremoto del 2016.

Primo step

«Tre anni fa era stata demolita la parte superiore del settore per una questione di sicurezza - dice l'ingegner Rosanna Gabrielli del Comune di Ascoli e responsabile del settore ricostruzione pubblica -. Questi lavori sono propedeutici alla ricostruzione del nuovo settore poiché sotto a quel che rimane del vecchio ci sono dei sottoservizi e delle interferenze che potrebbero generare degli imprevisti al momento della ricostruzione». L'importo di questo ultimo intervento è di 309mila euro e la ditta appaltatrice avrà sessanta giorni di tempo per portare a termine i lavori. Nel frattempo, l'amministrazione comunale, sta portando avanti tutto l'iter burocratico per poter poi indire la gara d'appalto per la ricostruzione della nuova Curva Sud. L'intenzione è quella di poter procedere, entro la fine dell'anno, con l'affidamento dei lavori di ricostruzione.

Il disegno

Il nuovo settore verrà realizzato ricalcando lo stile della Tribuna Mazzone, posto a ridosso del terreno di gioco, completamente coperto e con una capienza di circa 4mila spettatori. Il costo previsto è di circa 5,5 milioni di euro. L'inizio della demolizione del parterre della Curva Sud arriva al termine di un mese particolarmente significativo per l'Ascoli Calcio dopo l'amara retrocessione dei bianconeri in Serie C, le problematiche successive relative all'iscrizione, l'individuazione di una eventuale cordata di imprenditori che possa rilevare la società di corso Vittorio Emanuele, ed ora sono arrivati o passi decisivi, dopo qualche intralcio burocratico, per poter consegnare in tempi ragionevoli, presumibilmente entro la fine del 2025, la nuova Curva Sud ai ultras bianconeri che finalmente potranno tornare nella loro "casa", il settore simbolo della tifoseria dell'Ascoli.