Pesaro, tragico schianto con la moto: muore a 45 anni sulla Urbinate

PESARO - Un grave incidente è avvenuto nella notte sulla Statale Urbinate in zona Pica: nello schianto è purtroppo deceduto un tociclsita di 45 anni.

Era da poco passata la mezzanotte quando una moto si è scontrata, per cuase ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, con un autovettura e il conducente del motociclo, un uomo di 45 anni, è deceduto a seguito dei gravi traumi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la sede stradale dove si era riversata anche benzina sull'asfalto.