SAN BENEDETTO I tifosi della Sambenedettese come ogni anno si sono ritrovati per commemorare Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri, morte per il rogo dello stadio Ballarin, avvenuto il 7 giugno di 43 anni fa, ma anche per onorare le centinaia di persone che portano ancora le ustioni di quel giorno. Quest'anno per la prima volta teatro della commemorazione non è stata la curva sud dove avvenne la tragedia, perché demolita, ma il piazzale dietro la Sud del Ballarin.

I presenti

Insieme ai tifosi non potevano mancare il presidente rossoblu Vittorio Massi e il tecnico Ottavio Palladini, sambenedettese doc; con loro alcuni collaboratori della Samb e il giocatore Luca Senigagliesi; presenti anche Maurizio Simonato con alcune vecchie glorie rossoblu tra cui Basilico, Lunerti e Chimenti. «Ho purtroppo un ricordo brutto di quel giorno, come d'altronde il resto della città – racconta il neo tecnico rivierasco Palladini -. Io quel giorno ero ai Distinti con mio zio e i cugini. Doveva essere un giorno di festa, invece è accaduto quello che nessuno si aspettava: la morte di Maria Teresa e Carla, tante persone che portano ancora i segni sulla pelle delle ustioni. Io ho avuto la fortuna di vivere il Ballarin disputando le gare del settore giovanile, e per me è stata una emozione grandissima che porterò sempre nel cuore. Tornare qui oggi con lo stadio demolito fa un effetto strano, ma non potevo mancare: io vengo ogni anno alla commemorazione delle vittime del rogo». I tifosi hanno appeso sulla rete di recinzione uno striscione con su scritto «7-6-1981 Di quel maledetto giorno non sarà mai demolito il ricordo» e poi ha preso la parola Giorgio Trionfi: «Purtroppo quest'anno non è stato possibile fare la commemorazione sui gradoni, ma noi in un modo o nell'altro ricorderemo sempre questa tragedia con una commemorazione nel luogo dove è avvenuta».

Il gesto

Lo storico ultras Peppe Pallesca ha poi deposto un mazzo di fiori nel luogo in cui si trovava la curva sud, e in quel momento è partito un lungo applauso e tanta commozione per i presenti. Cori invece all’indirizzo del sindaco e dell’amministrazione per la demolizione del Ballarin. In chiusura sono lanciati fumogeni rossi e blu nel Ballarin.