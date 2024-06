ASCOLI La prossima potrebbe essere una settimana importante in casa Ascoli per quanto riguarda la possibilità che il club venga ceduto. Non è escluso che dopo la due diligence che è ancora in corso, possa arrivare l'offerta dal gruppo che fa parte di un fondo americano. I contatti ci sono stati tra il manager italiano che rappresenta il gruppo e la proprietà bianconera. Sono giorni di attesa anche perché il tempo passa e deve essere ricostruita la squadra per il prossimo campionato di Serie C.



L’attesa



Fino alla settimana scorsa il club è stato impegnato nell'iscrizione al campionato adesso si può guardare all'altro fronte, ovvero quello della cessione. Situazione non semplice proprio perché la squadra è precipitata in Serie C. Sembra comunque che il gruppo che fa parte del fondo americano abbia delle intenzioni concrete. Resta comunque da vedere quale sarà l'offerta e se collimerà con la richiesta. La retrocessione ha complicato il percorso di questo Ascoli anche perchè sono diversi i club della categoria in vendita. Il patron Massimo Pulcinelli ha sempre dichiarato che se fosse arrivato l'acquirente giusto avrebbe ceduto il club. Acquirente giusto e non come ne capitano spesso nel mondo del calcio, fino ad ora nell'Ascoli c'è stata attenzione proprio da questo punto di vista e sembra che l'ipotesi del fondo americano possa dare delle garanzie. Se ci saranno delle basi concrete tutto dovrebbe formalizzarsi entro fine mese.



Le necessità



Anche perché come abbiamo spesso ripetuto la squadra necessita, oltre che essere ricostruita, di avere un allenatore e un direttore sportivo che si occupi del calciomercato, così da portare a termine le diverse operazioni in uscita e diverse in entrata. Per quanto riguarda le uscite nei giorni scorsi abbiamo parlato del probabile addio di Fabrizio Caligara, anche se al momento non ci sono acquirenti concreti. Una cessione dalla quale l'Ascoli avrebbe potuto ricavare molto di più se il 50% non fosse destinato al Cagliari. Una quasi beffa messa in atto nella passata stagione nel momento in cui il giocatore è stato riscattato dal club sardo. Una clausola che ora peserà sulle casse bianconere visto che la società sperava di poter avere un buon introito economico dalla cessione del centrocampista, mentre ora dovrà accontentarsi della metà. L'agente del giocatore in questo momento si sta già muovendo per conto suo visto che l'Ascoli non ha un ds che possa portare avanti la situazione. Ma non c'è solo Caligara. Come abbiamo spesso ribadito c'è anche Pedro Mendes, senza dimenticare Luca Mantovani e Simone D'Uffizi. È probabile che venga ceduto anche il giovanissimo bianconero che nei giorni scorsi ha fatto parte della nazionale Under 20.



Sogno azzerato



A proposito di Nazionale è finito il sogno di poter prendere parte agli europei, che stanno per iniziare e si disputeranno in Germania, dell'ascolano Riccardo Orsolini. Il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti dopo averlo convocato per la pre-selezione ha deciso di lasciarlo a casa. Eppure Orsolini avrebbe meritato questa occasione visto lo splendido campionato che ha disputato con la maglia del Bologna. Sarebbe stato, per il ragazzo ascolano cresciuto nel vivaio bianconero prima di diventare la stella della prima squadra, un giusto premio per quello che sta facendo della sua carriera da calciatore. Ma Spalletti ha deciso di rinunciare al giocatore ascolano.