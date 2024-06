Il piccolo Nicolò scrive alla Nocelli: «Irresponsabili. I miei risparmi per allenarmi al Dorico, ridatemi i soldi»

ANCONA - Il silente uragano Tiong che si è abbattuto sui destini dell'Ancona calcio lascia pesanti strascichi in città, con il sindaco Silvetti impegnato a cercare di ricucire un'improbabile soluzione e i sogni infranti dei tifosi, che rischiano anche di sfociare in rabbia. La delusione, come, quella di Nicolò, giovane tifoso di 11 anni, che ha "bruciato" per l'Ancona Camp allo stadio Dorico tutti i suoi risparmi, regna comunque sovrana.

«Lei i suoi soci - scrive Nicolò nella lettera indirizzata all'Ad Roberta Nocelli - siete degli irresponsabili.

Avete distrutto il mio sogno e quello di tanti altri ragazzi. Sono tornato a casa dopo il mio ultimo giorno di quinta elementare e ho visto cosa avete combinato all’Ancona. Mi ero messo i miei risparmi tra Natale e compleanno per una settimana al Dorico e ora mi ritrovo senza nulla". Infine, l'appello: "Ora chiedo di riavere i miei soldi così da poter continuare il mio sogno con un altro camp".

Anche il Camp dell'Ancona a Cingoli (dal 7 al 13 luglio) risulta, almeno online, tutto esaurito. Il prezzo? 500 euro.