ASCOLI Personalizzare con lavori artigianali locali i luoghi maggiormente caratteristici della città. Era già accaduto lo scorso mese di marzo, quando il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Nico Stallone avevano dato vita al progetto volto ad installare targhe in ceramica realizzate da artisti ascolani presso le strutture sportive cittadine.

APPROFONDIMENTI IL CASO Autovelox e dubbi sull’omologazione: da Arquata il primo ricorso al prefetto LA RICORRENZA Ascoli, le truffe agli anziani preoccupano. Il comandante Barone: «Dobbiamo guardare ai problemi della società»

Le motivazioni

Ora, l’iniziativa volta ad impreziosire e personalizzare ambiti ascolani si amplia attraverso la decorazione della scalinata Leopardi, in pieno centro, che collega corso Vittorio Emanuele con via Candido Augusto Vecchi. Un lavoro che in queste ore sta arricchendo i gradini della scalinata con lavori in ceramica concepiti da professionisti ascolani, ognuno dei quali intento a trasmettere il proprio estro mediante scritte e temi gioiosi e colorati.

Un progetto, voluto dall’Arengo e finanziato anche con contributi provenienti dalla Regione Marche, che ha lo scopo di ricordare l’importanza artistica della città - vocazione naturale la ceramica - e in questo caso valorizzando l’operato di 10 maestri del settore, intenti a realizzare per l’occasione rappresentative formelle di maiolica. Si tratta di un’opera complessiva che verrà conclusa in tempi brevissimi e che permetterà di diventare il simbolo di una terra, il capoluogo piceno, celebrata da decenni quale “Città della ceramica”.

Il lavoro, eseguito dallo staff operativo della ditta Panichi Srl, sta procedendo in maniera celere affinché possa essere al più presto ripristinato il passaggio sulla scalinata che, una volta completata, svelerà agli occhi di chi guarda l’intero progetto artistico, rappresentato da un’opera collettiva dei ceramisti dell’associazione “ArtAp” , mediante la produzione di mattonelle di 15x20 centimetri, raffiguranti figure di fiori, animali, opere architettoniche, oltre a frasi simboliche, a cominciare da quella storica e poetica di Emidio Cagnucci, “Ascoli miè bella”.

I protagonisti

Le firme dei gradini appartengono a valentissimi artigiani, quali Giulia Alesi, Andrea Fusco, Anna Maria Falconi, Barbara Tomassini. Patrizia Bartolomei, Barbara Collina, Cinzia Cordivani, Barbara Petrelli, Luciano Caponi e Giuseppina Di Spurio.