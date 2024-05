ASCOLI - «La città è meravigliosa, è per tutti noi un patrimonio prezioso. E dobbiamo conservarlo». Arriva il ministro della famiglia Eugenia Roccella: per il capoluogo piceno ci sono parole al miele. E non mancano quelle all'azione politica. «Qui c'è un esempio concreto di rete virtuosa: chi amministra oggi ha ben chiari quali siano gli obiettivi – afferma il ministro -. Se vogliamo dare futuro, sviluppo e nuove nascite non possiamo fare altro che lavorare insieme. Il rischio spopolamento nelle aree interne è oggi enorme per il nostro Paese perché in pericolo c'è il patrimonio più spendibile, quello artistico, architettonico e di tradizioni. Tutto questo dobbiamo conservarlo con attenzione ai nuovi bisogni e al cambiamento.

Ascoli e il Piceno sono un esempio in questo senso: se perdessimo la vivibilità in queste zone sarebbe una grave perdita. Il mantenimento di un tesoro simile non può essere un problema solo italiano, ma europeo».

L’asilo

In mattinata per il ministro ecco la visita all'asilo comunale Zero tre in via Enna. «Magari fossero così in tutta Italia», sottolinea Roccella. E a questo proposito arriva l'annuncio del primo cittadino Marco Fioravanti. «L'amministrazione ha la volontà di aprire un nuovo asilo nido. L'ipotesi è farlo in zona industriale, ma andrà ancora approfondita bene la location esatta – dichiara il sindaco -. Restano da definire le tempistiche, si sono gettate le basi per l'analisi di questa apertura per rispondere alle necessità della cittadinanza». Il sindaco ricorda le ulteriori misure: dalla lotta al calo demografico, al rafforzamento del bonus nascite. «Stiamo realizzando 220 alloggi nuovi che daremo in affitto a basso costo a chi porterà la residenza qui. Il rischio dello spopolamento è in atto. Ma si può combattere con il sostegno alla vita e soprattutto alla fiducia nella vita» spiega Fioravanti. L'incontro con Roccella si svolge nella sede elettorale di via Del Duca: tanti sono i militanti di Fratelli d'Italia insieme ai vertici del partito come il sottosegretario Lucia Albano, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, la senatrice Elena Leonardi che sottolineano gli interventi del governo sul tema della natalità.

Il convegno

Poco prima, per il ministro della famiglia anche una tappa a Palazzo Capitani, al convegno “Costruiamo il futuro, progettiamo il presente”, rivolto agli studenti degli istituti superiori, promosso dalla Agenzia italiana per la gioventù e dalla Struttura commissariale sisma 2016. Il ministro accenna alle ultime contestazioni a Roma, in occasione degli Stati generali della natalità: «Sono reduce da un tentativo di silenziarmi. Qui invece c'è possibilità di ascoltare e dialogare».