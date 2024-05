ASCOLI- Anche la prossima sarà un’estate che porterà con sé altri aiuti economici alle famiglie ascolane. Tornano, infatti, i voucher dell’Arengo per consentire ai bambini e adolescenti dai 4 ai 14 anni (e fino a 17 anni per giovani con disabilità) di poter frequentare i centri estivi sul territorio comunale. Anche per chi faccia parte di nuclei familiari che altrimenti avrebbero difficoltà a poter pagare le quote e vivere queste esperienze di aggregazione e socializzazione. L’amministrazione comunale, dunque, ha deciso di garantire ancora questo sussidio economico – così come avvenuto negli ultimi anni - che arriverà fino al valore di 80 euro a settimana per un massimo di 320 euro sulla base delle fasce di reddito Isee (fino ad un massimo di 22mila euro).

Il bando, appena, pubblicato, prevede la presentazione delle domande al Comune, per via telematica, entro il 10 giugno. Lo scorso anno furono erogati voucher a 206 bimbi e adolescenti partecipanti. Al fine di favorire la frequentazione dei centri estivi, l’amministrazione comunale ha, dunque, sbloccato il nuovo bando per l’erogazione dei voucher che consentiranno di rimborsare le famiglie per le somme che sosterranno come quote di partecipazione. Potranno presentare la domanda i genitori conviventi o tutori di minori di età compresa tra 4 anni compiuti e i 14 anni, residenti nel Comune di Ascoli, iscritti e frequentanti uno dei centri presenti sul territorio comunale, ma anche minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni (al momento della scadenza del bando frequentanti uno dei centri estivi ubicati nel territorio provinciale). Chi richiederà i voucher dovrà essere in possesso di attestazione “Isee minorenni” che non sia superiore a 22mila euro. Sulla base delle domande che perverranno entro la scadenza del 10 giugno verrà definita una graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità: indicatore Isee più basso e, in caso di parità di reddito Isee, avranno precedenza nell’ordine le situazioni con minori con disabilità, entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, famiglie in cui lavora un solo genitore, la presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienza. E in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine delle domande. Qualora le somme stanziate dall’amministrazione comunale non dovessero soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà all’assegnazione dei voucher secondo l’ordine della graduatoria.

Ciascun voucher che verrà erogato alle famiglie sarà legato all’iscrizione ai centri estivi per un periodo non superiore alle quattro settimane, anche non consecutive, a copertura del costo di frequenza, fino ad un valore massimo, per ciascuna settimana, che varia a seconda delle seguenti fasce di reddito Isee. Per le famiglie con reddito Isee fino ad 8mila euro, il voucher sarà di 80 euro a settimana e quindi fino ad un massimo di 320 euro in caso di fruizione di quattro settimane. Per i redditi da 8.001 a 15mila euro sarà di 60 euro a settimana (quindi fino ad un massimo di 240 euro per quattro settimane) e per i redditi da 15.001 a 22mila euro sarà di 40 euro a settimana (ovvero 160 euro totali in caso di frequenza per quattro settimane). Il voucher predisposto dall’Arengo verrà riconosciuto in misura intera esclusivamente per un minore, mentre il valore dei voucher richiesti per ulteriori minori che appartengono allo stesso nucleo familiare verrà ridotto del 50%.