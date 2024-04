OFFIDA Sono dodici i candidati della lista “Offida Solidarietà e Democrazia pronti a sostenere Luigi Massa, nel suo secondo mandato di sindaco. Una lista giovane, con età media 42 anni. Dopo cinque anni di amministrazione Massa, il percorso legislativo è arrivato a conclusione, con «situazioni difficili – ha esordito sul palcoscenico del teatro Serpente Aureo alla presentazione della lista - che ci hanno messo alla prova, ma che abbiamo superato insieme. Ora progettiamo l’Offida che sarà, con pragmatismo, serietà, responsabilità e umiltà. Noi ci siamo. Questo è un filo che ci unisce e ci terrà uniti».

La tornata

Massa ha, quindi, presentato i protagonisti della prossima tornata elettorale. Persone messesi a «disposizione spassionatamente e che vogliono provare a costruire l’Offida che sarà». In lista ci saranno: Simone Perozzi, 37 anni imprenditore edile, sposato con un figlio; Claudia Falcioni, 59 anni impiegata, sposata con figli, Roberto Barbizzi, 42 anni albergatore e impegnato come segretario nella polisportiva Offida United; Isabella Bosano, 50 anni, avvocato, sposata con un figlio; Stefano D’Angelo, 43 anni, postino vignaiolo, contadino, sposato e padre di due figli; Valerio Pacchiarotti 34 anni studioso di beni culturali; Simona Fioravanti, 41 anni, dipendente delle Posta, esponente di Coerenza per Offida. Originaria di Capradosso, ma da anni in Offida; Davide Butteri, 40 anni libero professionista, sposato, due figli; Marica Cataldi, 42 anni, un compagno, due figli; Fabio Amabili, 45 anni ingegnere, sposato, un figlio; Mauro Talamonti, 40 anni responsabile controllo qualità, sposato, un figlio; Silvia Caronna, 31 anni infermiera pediatrica. Nata e cresciuta a Torino. Dall’età di 8 anni frequenta Offida, per vacanza, fino a decidere di trasferircisi definitivamente. «Sono stata io a dire a Massa di dare la mia disponibilità».

Le conferme

Fra questi nomi ritroviamo Isabella Bosano e Davide Butteri, assessori della corrente legislatura. Gli altri tutti nuovi. «Il supporto di tutti voi fa Offida più forte – ha concluso Massa, rivolgendosi al pubblico intervenuto. La nostra città non ha bisogno di orizzonti bassi, ma di un panorama alto. Queste persone che ho scelto la pensano così, come tutti noi».