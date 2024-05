PESARO - Ieri e oggi giorni di consegna per la documentazione delle liste che si presentano alle prossime amministrative che tra poco meno di un mese decreteranno la nuova squadra ala guida della città. Una tradizione elettorale che comunque provoca sempre una certa tensione in chi è coinvolto. Già di prima mattina l’ufficio del segretario comunale al lavoro per ricevere la consegna dei documenti per le liste di candidati alle prossime amministrative. La prima lista risulta quella di Forza Italia Udc e Noi Moderati con Alessandro Di Domenico e Mauro Ruggeri negli uffici comunali da subito.

Primi al traguardo

«Tensione palpabile alla consegna ma documenti in ordine dopo il controllo – racconta Di Domenico – abbiamo raccolto 248 firme e validate 240 quindi ben al di sopra delle 200 richieste e siamo soddisfatti; abbiamo lavorato in maniera coordinata con la coalizione a sostegno di Marco Lanzi sindaco. Ora continuiamo con la campagna elettorale con i nostri candidati al lavoro per far si che per Pesaro sia veramente l’anno della svolta!». Con il passare dei minuti si sono alternati gli altri candidati e nei corridoi comunali si è visto anche il candidato sindaco Marco Lanzi con una delle sue liste civiche già consegnate nelle prime ore del mattino ma va precisato che per organizzare meglio il lavoro alle liste è stato dato un orario di appuntamento per la consegna. Nessun problema nel raccogliere firme nemmeno per una delle novità di queste elezioni ovvero la lista Civica Vieni Oltre con la candidata a sindaco Pia Perricci.

La new entry

«Abbiamo avuto un notevole riscontro dalle persone soprattutto da coloro che si dichiarano non votanti perché tocchiamo gli argomenti che stanno loro a cuore; non siamo politici ma vogliamo diventare buoni amministratori. La politica ad oggi è stata una delusione per tutti me per prima ed ecco che ho deciso di impegnarmi in prima persona e senza fare coalizioni con nessuno. Lista consegnata in prima persona da Franscesca Frenquellucci assieme al candidato Mattia Galeazzi anche per il Movimento Cinque Stelle «Quest’anno siamo nella coalizione del centrosinistra per noi una novità; abbiamo consegnato una lista di 28 persone tra cui ci sono 7 ragazzi giovani e contenti del programma condiviso con la cittadinanza tra i contatti online e sportello partecipazione. Carichi e felici del lavoro fatto dal momento che l’esperimento di assessora nella Giunta uscente ha avuto riscontro positivo «La casa delle tecnologie emergenti ad esempio è stato un progetto portato a termine che i cittadini possono toccare con mano».

Numero minimo di firme ampiamente superato anche per Forza Pesaro! con Mila Della Dora, a sostegno del candidato sindaco Andrea Biancani, soddisfatta di come sta procedendo la campagna elettorale: «Una lista cresciuta rispetto a cinque anni fa, allora formata da candidati del mondo dello sport ma quest’anno abbiamo ampliato le candidature ad altre professionalità; c’è entusiasmo, noi tutti siamo in mezzo alla gente per la fase di dialogo ed ascolto anche grazie al nuovo servizio whats app per condividere opinioni e richieste». Nel corso della mattinata, tra gli altri, ha depositato il materiale anche Una città in comune di Enzo Belloni ma c’è tempo fino ad oggi alle 12.

Rispetto al 2019 il movimento dei candidati è inferiore perchè in quella tornato erano sei i contendenti: Matteo Ricci (centrosinistra, Nicola Baiocchi (centrodestra), Francesca Frenquellucci Movimento 5 Stelle, Nicola Giannelli Fuoricentro, Claudio Nigosanti, Comunisti per Pesaro e Francesco Scavolini Seguire Pesaro Insieme. Con una media di circa 30 candidati a lista sono all’incirca 450 le persone che hanno messo la propria faccia in questa campagna elettorale.