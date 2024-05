RECANATI Tre candidati sindaco, 17 liste, 268 candidati consiglieri per Recanati. Entra nel vivo la campagna elettorale che porterà al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale della città leopardiana: l'appuntamento alle urne è per 8 e 9 giugno prossimi. A sfidarsi per la carica di primo cittadino saranno l’uscente Antonio Bravi – espressione del centrosinistra, a capo di una coalizione che può essere considerata di campo largo -, il suo ormai ex assessore ai Lavori pubblici ed ex sindaco di Recanati Francesco Fiordomo e l'imprenditore Emanuele Pepa a capo della coalizione di centrodestra.

TUTTE LE LISTE



I cambiamenti



Tanti i cambiamenti rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa, a partire dal numero dei candidati sindaco: da cinque si è passati a tre, con tutti i cambi di casacca che questa scelta ha portato con sé. Due candidati sindaco che cinque anni fa avevano lanciato la sfida ad Antonio Bravi – che all'epoca era stato scelto per la continuità con Francesco Fiordomo – oggi hanno deciso di sostenere il sindaco uscente. Si tratta di Graziano Bravi e di Stefano Gurini. Così, dai banchi dell'opposizione, Partito democratico e Movimento 5 Stelle corrono ora a sostegno di Antonio Bravi.



Il ricongiungimento



Un ricongiungimento con i partiti appoggiato dall'assessore Rita Soccio e dai consiglieri Sergio Bartoli, Roberta Sforza, Reginaldo Polsonetti e dal dem Andrea Marinelli. Ricongiungimento che ha però creato una spaccatura sull'altro fronte e alla nascita del progetto civico di Francesco Fiordomo sostenuto anche dall'ex assessore Michele Moretti, dalla presidente del Consiglio Tania Paoltroni e dai consiglieri Carlotta Guzzini, Marco Canalini, Giorgio Generosi, Stefano Miccini e Cino Cinelli. Il centrodestra sarà compatto su Emanuele Pepa per portare il modello regionale anche a Recanati. Per questo è stato scelto il presidente di Confartigianato regionale. Passiamo alle liste: sei a sostegno di Pepa, sei per Fiordomo e cinque per Bravi. Ciascuna da sedici candidati, tranne il Movimento 5 Stelle che ne conta dodici. Per Antonio Bravi ci sono: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Valore Futuro, Recanati insieme e Idee in Comune. Per Francesco Fiordomo: Civica Recanati Taddei, Uniti per Francesco Fiordomo sindaco, Vivere Recanati Fiordomo, Paese mio Fiordomo sindaco, Civitas Civici e Lista Civica Grufi (Massimiliano Grufi cinque anni fa era uno dei candidati sindaco che oggi sostiene invece Fiordomo, ndr). Emanuele Pepa può contare sulle liste di Fratelli d'Italia, In Comune, Costituente Popolare-Udc Recanati, Forza Italia-Noi Moderati, Per una Recanati migliore e Lega. Tante liste e tanti candidati che fanno pensare a un ballottaggio sempre più vicino. Ma anche in questo caso è difficile fare pronostici: non si sa, infatti, quali potrebbero essere – qualora ci fossero – gli apparentamenti tra chi finora corre da avversario.