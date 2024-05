URBINO Sotto i torricini sono elezioni amministrative storiche: le prime dopo che Urbino è stato riconosciuto capoluogo di provincia. Questo ha determinato una situazione unica in Italia per la quale Urbino andrà al voto con le regole di un Comune over 15mila residenti ma per il sindaco Maurizio Gambini è stato possibile candidarsi per la terza volta in quanto la città quel numero di abitanti non lo raggiunge.

L’unicità avrà però un costo perché da 15 consiglieri e 6 assessori si passa a 32 consiglieri e 9 assessori, un consigliere comunale ogni 430 abitanti. I maggiori oneri finanziari riguarderanno le indennità di funzione e i gettoni di presenza aggiuntivi, presuntivamente in 56.833 euro al mese. A sostegno di Gambini si sono organizzate 3 liste: la coalizione La città concreta mette in campo 83 candidati. Senza troppo clamore l’aumento dei costi è stato fatto notare da gli altri due candidati in corsa: Federico Scaramucci per il centrosinistra, sostenuto da Pd, Urbino Bene Comune, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Giovanelli Urbino Rinasce, Sinistra per Urbino e Urbino Città d’Europa e Francesca Maria Crespini tornata in pista con la civica Futura e 32 candidati giovani e con una ampia componente femminile.