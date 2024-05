ASCOLI Dopo l’addestramento ora arriva anche il decreto: la polizia locale potrà armarsi e utilizzare le pistole di ordinanza per specifici servizi. Attraverso l’atto formale, trasmesso anche alla Prefettura e alla Questura dall’Arengo, è stato ora confermato l’ordine di 37 pistole semiautomatiche che potranno essere utilizzate da 35 agenti per quei servizi che debbano essere svolti armati, come previsto dalle normative. Contestualmente si acquisirà una dotazione di 1.210 proiettili. Tutta la lunga procedura prevista – con tanto di approvazione in consiglio comunale - per l’armamento dei vigili urbani (ora divenuti agenti di polizia locale) arriva, dunque, alla fase operativa.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' L’Ast assume 20 cambi ferie estivi. L’obiettivo: non sguarnire i reparti

Il decreto di armamento

Con il decreto di determinazione del numero complessivo delle armi che gli operatori di polizia locale avranno in dotazione, si sblocca l’utilizzo della pistola per l’uso esclusivo nei servizi specificatamente individuati dal nuovo regolamento approvato, sulla base delle normative in materia. E adesso l’Arengo procede con l’acquisto di 37 pistole semiautomatiche (arma corta comune da sparo, marca Glock) da assegnare ai 35 agenti che si occuperanno degli specifici servizi armati, con due armi in più come riserva. Contestualmente alle pistole si acquisterà un munizionamento completo pari a 1.210 proiettili.

Armi e munizioni che saranno consegnate dal fornitore verranno nell’immediatezza prese in carico dal Comando e poi verranno assegnate con apposito decreto a ciascuno degli agenti che dovrà utilizzarle. Le pistole saranno custodite nel locale armeria in dotazione con le modalità e i limiti stabiliti da leggi e regolamenti. Ma quando e per quali attività i vigili urbani potranno utilizzare la pistola? Il nuovo regolamento approvato in consiglio comunale prevede la dotazione dell’arma esclusivamente ad un uso di difesa (con tre tipologie e marche specifiche individuate, tra cui una Beretta) e solo sul territorio comunale per la vigilanza.

Usi e divieti

Non si potrà uscire armati per lo svolgimento di servizi come le informazioni anagrafiche, socio-economiche o similiari, l’attività di notifica degli atti, l’attività di educazione stradale nelle scuole, l’attività di rappresentanza interna ed esterna all’ente. Si potrà invece portare la pistola in caso di servizi di vigilanza anche a protezione della sede di polizia municipale cittadina, per servizi notturni di pronto intervento e per servizi elettorali o referendari. Si potrà fare eccezione rispetto al porto dell’arma fuori dal territorio comunale solo in casi di soccorso anche nei casi che si verifichino calamità ed emergenze, come rinforzo.