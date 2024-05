GROTTAMMARE Ladri senza scrupoli hanno distrutto alcune auto parcheggiate in strada, con l'unico scopo di rubare ciò che era stato lasciato dai proprietari all'interno. È successo nella notte tra venerdì e sabato a Grottammare, in via Parini, a cavallo tra la zone Ischia e Ascolani. Tre auto in sosta nella zona di confine con San Benedetto sono state danneggiate da malviventi che hanno spaccato i finestrini per rubare oggetti lasciati all’interno.

Il metodo

I proprietari delle auto, infatti, avevano lasciato all'interno delle vetture alcuni oggetti apparentemente di valore, tra cui anche il portafogli, aumentando notevolmente il rischio di furti e danni. Subito è stata sporta regolare denuncia, e i carabinieri di Grottammare hanno immediatamente avviato le indagini. Oltre il danno la beffa: sembra infatti che il valore dei danni alle automobili sia superiore a quello del bottino trafugato. I militari della locale caserma hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, e sperano attraverso le immagini registrate di individuare i responsabili dei furti. I furti non sono legati però a quelli messi a segno in precedenza, perché non sono state prelevate parti delle vetture, ma solamente ciò che era al loro interno, e questo significa che non c'è solo una banda di ladri che agisce.

La richiesta

Federica Concetti, consigliere comunale del gruppo 'Grottammare C’è', chiede che l'amministrazione prenda provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini: «Recentemente abbiamo assistito a continui i furti di auto, furti nelle abitazioni e addirittura persone importunate nel centro cittadino. Siamo ancora in attesa di ricevere risposte concrete su come l’amministrazione comunale intende contrastare in maniera efficace questo spiacevole fenomeno di delinquenza che attanaglia la città. Nell’ultimo consiglio ho interrogato l’amministrazione riguardo all’emergenza sicurezza. Purtroppo, ancora una volta abbiamo ricevuto risposte insoddisfacenti, che ci hanno amareggiato perché non è stato preso in considerazione in maniera seria il nostro allarme».