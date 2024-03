ASCOLI Consegnati i lavori del Ponte sul Tronto. Il sindaco Marco Fioravanti, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, ha dato il via al cantiere per realizzare l’infrastruttura che collegherà Monticelli a Castagneti. «Un’opera bella e strategica che finalmente avviamo dopo una fatica burocratica fatta dalla mia amministrazione. A Palazzo Chigi firmammo un programma importante per il quartiere di Monticelli e adesso arriverà il ponte, infrastruttura decisiva per alleggerire iel carico di traffico nel quartiere - sottolinea il commissario alla ricostruzione Guido Castelli- L’amministrazione Fioravanti ha seguito con grande scrupolo questo progetto con il primo cittadino e l'assessore Cardinelli. Si passa ad un futuro importante per questa città, che è punto di riferimento del cratere e del Centro Italia».

I sopralluoghi

Bignami evidenzia: «La continuità dell’amministrazione è un valore aggiunto. È un progetto nato con l’amministrazione Castelli e sviluppato dall’amministrazione Fioravanti, sperando che si possa concludere con quest’ultima giunta». «Abbiamo sbloccato un progetto che ha preso il via oltre vent’anni fa: risale al 2002 il concorso di idee per realizzare il ponte, poi finanziato nel 2017 - aggiunge Fioravanti. - Alla vigilia dello straordinario aumento dei prezzi dovuto alla crisi internazionale, però, non si era ancora andati in gara: è stato necessario reperire un ulteriore finanziamento e procedere a una revisione del progetto, per ricevere tutti gli ok e andare a gara. Verranno realizzate le due rotatorie di accesso al ponte, che prevederà due corsie stradali e due piste ciclabili in entrambi i sensi di marcia. Un progetto ambizioso, che permetterà di alleggerire la viabilità in una zona molto trafficata». «Parliamo di un quadro economico di 9 milioni e un importo dei lavori di 7,5. Ci sarà una campata di impalcato da 162 metri e tre campate - sottolinea Cardinelli. - La durata dei lavori è prevista in circa 450 giorni». «Per noi è una sfida ma anche una soddisfazione. Abbiamo fatto tante opere importanti ma mai a casa nostra» conclude Massimo Ubaldi dell’omonima azienda che realizzerà l’opera. Bignami ha poi visitato il cantiere di Palazzo Saladini Pilastri.