Lollobrigida e Bignami, la spinta di FdI: «Non perdete il treno del centrodestra»

ANCONA La grande attenzione che le forze politiche di governo concentrano su Ancona è un dato di fatto. Ieri pomeriggio è stata la volta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami presenti all’incontro, in sostegno al candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti, con gli operatori del comparto agricolo e della pesca. Auditorium sold out quello dell’Accademia di Babele, alla Fiera della Pesca, dove si è svolto il meeting.



Il supporto



«Conosco Silvetti da quando eravamo ragazzi - ha esordito Lollobrigida -, una persona di spessore e di qualità che guida una coalizione ampia». E subito la stoccata verso la controparte: «Di là c’è un centrosinistra diviso - ha incalzato il ministro - che negli ultimi anni ha dimostrato di non essere all’altezza delle possibilità». Quindi il cavallo di battaglia di questa campagna elettorale: l’importanza della filiera istituzionale. «Ancona è strategica e sono certo che Fratelli d’Italia svolgerà un ruolo centrale nel governo della città - ha sottolineato Lollobrigida - accanto alla Regione guidata da Francesco Acquaroli si può fare molto per invertire il trend negativo che sta attanagliando la città». E sugli effetti del governo Acquaroli il ministro ha rimarcato: «Al G7 in Giappone parlavo con dei colleghi e tra le regioni di cui si è notata una crescita ci sono proprio le Marche. Chiedevano informazioni per venire a visitarle, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro anche in termini di promozione». «Con la vittoria di Acquaroli in Regione e della Meloni al governo nazionale è partito un treno - ha affermato Bignami - ora sta ad Ancona e agli anconetani decidere se salire o meno su questo treno. Ìo e Daniele ci conosciamo dai tempi dell’Università a Bologna - ha proseguito Bignami -. C’è un ingrediente che lo contraddistingue, ed è l’amore per la propria terra e per la propria patria».



Le proposte



Silvetti è andato dritto sulle azioni da svolgere: «Da Presidente del Parco conosco bene le criticità delle aziende agricole che insistono su un’area protetta - ha specificato il candidato -. La prima proposta che faremo è dare subito risposte al comparto agricolo, la cui valorizzazione si riflette inevitabilmente sul settore del turismo, che è il comparto dormiente della città». E poi l’attacco: «C’è un sistema Ancona di cui si conoscono nomi e cognomi - ha incalzato Silvetti - lavoreremo per scardinarlo dall’interno».