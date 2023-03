Gli ingegneri delle Marche a confronto con Regione, Comune e Governo: riunione plenaria a Pesaro

PESARO - Il 16 marzo a Pesaro, a Palazzo Ciacchi, sede di Confindustria di Pesaro e Urbino, si terrà l’Assemblea 2023 della Federazione Ingegneri delle Marche, il più importante momento di confronto tra i consiglieri dei cinque Ordini degli Ingegneri delle province marchigiane, che insieme costituiscono la Federazione Regionale.

Riunione plenaria

L’occasione, patrocinata dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, sarà la prima riunione plenaria degli ingegneri marchigiani per la definizione delle linee guida per le attività del Consiglio di Federazione. Numerose le autorità locali e nazionali delle quali è prevista la partecipazione: Matteo Ricci sindaco di Pesaro, Francesco Acquaroli presidente Regione Marche, Francesco Baldelli assessore Infrastrutture Regione Marche, Galeazzo Bignami vice ministro Infrastrutture, Guido Castelli commissario Straordinario Ricostruzione, Mirco Carloni presidente della XIII Commissione Parlamentare della camera dei Deputati, Angelo Domenico Perrini Presidente Consiglio Nazionale ingegneri, Antonio Baldelli componente Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Cristian Torretta dirigente regionale Agenzia del Demanio.

I presenti

Unitamente alla presidente e al direttore di Confindustria di Pesaro-Urbino, che ospitano l’evento e lo sostengono,saranno altresì presenti rappresentanti autorevoli di Confindustria Marche, Anche Marche, Ance Pesaro, Anas, degli ordini regionali e delle Federazioni degli Ingegneri di Umbria, Emilia-Romagna e Toscana. Di particolare rilievo è il convegno di apertura, dal titolo “Mobilità: tra passato e futuro”; interverranno i seguenti relatori: Brunella Paolini (Direttrice della Biblioteca e dei Musei Archeologici Oliveriani), Francesco Canestrari (UNIVPM), Fabrizio Gara (UNIVPM), Luigino Dezi (UNIVPM), Paolo Testaguzza (ANAS), Marco Mancina (ANAS) e Luigi Evangelista (Italferr).

Gli investimenti della Regione

«La Regione Marche dal 2021 sta predisponendo un piano di investimenti per le infrastrutture che vede impegnati Regione, Governo, Anas, Autostrade e Rfi, finalizzato a innovare in modo radicale il sistema regionale dei trasporti – ha dichiarato il Presidente di Feding Marche Massimo Conti – L’evento - che quest’anno ci vede ospiti dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino a Palazzo Ciacchi - riveste un’evidente centralità per tutto il territorio. Il rinnovato Consiglio di Federazione intende rafforzare il proprio ruolo di principale stakeholder nei confronti delle istituzioni, in sinergia con altre professioni tecniche, con le quali intrattiene un confronto continuo e proficuo. La presenza stessa di tante autorità istituzionali e delle Federazioni degli Ingegneri di Umbria, Emilia-Romagna e Toscana, nonché del CNI (nel quale è stato recentemente nominato, per il nuovo mandato, l’ingegnere marchigiano Alberto Romagnoli) è il segno di un’autorevolezza che il Consiglio di Feding ha saputo costruire negli anni».

Il dialogo su sisma, urbanistica e formazione

«In particolare, con le Federazioni regionali sopra citate è stato avviato un proficuo e costante dialogo su temi condivisi come: Sisma, LLPP, Urbanistica e Formazione.- ha concluso l’Ingegner Conti – Ci tengo a ringraziare il presidente dell’Ordine Ingegneri di Pesaro e Urbino, Renato Morsiani, per la preziosa e fattiva collaborazione all’organizzazione dell’Assemblea, tutti gli ospiti che hanno accettato di intervenire e gli importanti sponsor che la stanno sostenendo: Mapei, Cam Perforazioni, SidLab e Servizi Stradali»