ASCOLI Ascoli è l’unico capoluogo delle Marche, in controtedenza nazionale, dove la maggioranza dei matrimoni si celebra con rito religioso. L’ultimo rilevamento effettuato vede Pesaro e Urbino con il 34,9% di unioni religiose, Ancona (39.6% contro il 60, 4% civili), Macerata (49, 7% rispetto al 50,3%), Fermo (47,8% contro 52,2%) e Ascoli con il 53,4% di nozze con rito religioso. Nel capoluogo davanti ad un sacerdote hanno detto sì 118 coppie, in municipio 76. Se ripensiamo al passato, comunque nel 1994 i matrimoni celebrati in chiesa furono 295 a fronte di soli 25 in Comune.

Le nozze il sabato

Rispetto al passato aumentano i matrimoni celebrati di sabato e non di domenica Per capire quanto Ascoli sia legata alle tradizioni è basta fare un confronto con la vicina San Benedetto dove 52 sono le unioni religiose contro le 56 civili ma le nozze sono molte meno: 108 contro le 194 della città turrita. « a sempre Ascoli vanta un ambiente religioso radicato nel tempo, di forte spiritualità, confermato anche ora dalla grande frequenza di fedeli alle alle messe» spiega il cancelliere vescovile e moderatore della Curia, don Lino Arcangeli, evidenziando che tale consuetudine è stata tramandata alle coppie attuali dalle loro famiglie, a partire dai nonni. «Dopo la flessione legata al Covid ci accorgiamo che adesso tanti sposi vogliono ufficializzare in chiesa: in questo inizio 2024 sono già 25 le cerimonie religiose» aggiunge don Lino Arcangeli, certo che la presenza costante e vicina della diocesi sia uno dei fattori decisivi.

I numeri

Alcune curiosità: l’età media di coloro che arrivano all’altare è di 34,6 anni per quel che riguarda i maschi e di 32,5 per le femmine: circa due anni in più rispetto al 2012. Se ancora risultano poco praticate le unioni civili tra coppie dello stesso sesso, anno dopo anno aumentano le unioni con uno dei due sposi di nazionalità straniera. Ad Ascoli poi si sposano molte coppie forestiere. Fra le principali location Palazzo dei Capitani e la Pinacoteca civica e le principali chiese del centro storico (il Duomo, le chiese di Santa Maria Intervineas, San Vincenzo e Anastasio).