ASCOLI - Dario Faini, in arte Dardust, parteciperà alla 68° edizione dell’Eurovision songs contest, in diretta mondiale da Malmo, in Svezia. L’artista ascolano sarà in gara con due brani: la canzone che rappresenta l’Italia, reduce dal trionfo di Sanremo, “La Noia”, cantata da Angelina Mango e scritta con lei e con Madame; il brano “Fighter” di Tali, in gara per il Lussemburgo.

L’incontro tra Dardust e la 24enne cantautrice israeliana con cittadinanza lussemburghese potrebbe spingere l’artista marchigiano ad una carriera fuori dall’Italia, dopo le già fortunate collaborazioni intessute con il gruppo Sophie and the Giants e il dee jay Benny Benassi. Tra l’altro, le quotazioni dei due brani sono molto alte. Secondo i bookmakers “La Noia” sarebbe subito dietro il favorito Nemo Mattler, il rapper svizzero interprete di “The Code”.

L’auspicio è che il pezzo eseguito dalla cantante lucana bissi l’inatteso exploit mondiale di “Soldi”, scritto da Dardast e cantato da Mahmood, che trionfò nella città dei Fiori nel 2019 e giunse secondo all’Eurocontest. Per Dardust a breve si prospetta un’altra grande occasione: un tour in cui rivivrà la sua carriera, accompagnato da un’imponente orchestra, che partirà da Milano il 27 giugno. Ieri sera, invece, l’artista ha aperto l’Arcipelago Festival a Gavi, nella cornice di Villa Sparina, dove ha eseguito la parte più intima del suo repertorio su un set speciale con pianoforte solo.