ASCOLI Aveva fatto istanza di protezione internazionale ad Ascoli, il 36enne egiziano che nelle prime ore di ieri è stato ferito alla spalla da un colpo di pistola, sparato da un agente della Polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano. La richiesta era però stata rigettata per irreperibilità del nordafricano stesso.

Da una prima ricostruzione, l’uomo, appena uscito dagli uffici Polfer di Milano Centrale dove era stato denunciato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, si era fermato dando in escandescenza e danneggiando arredi urbani. I poliziotti hanno tentato di bloccarlo mentre agitava una sorta di fionda rudimentale fatta da pietre chiuse all'interno di una stoffa e brandiva un pezzo di marmo recuperato da una lastra che poco prima aveva divelto. Il cittadino egiziano, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è scagliato contro gli operatori che, per tutelare la propria e l'altrui incolumità, hanno utilizzato il taser in dotazione nel tentativo di interrompere l'azione. In considerazione del fatto che il 36enne continuava ad avanzare, uno degli agenti ha esploso un colpo di pistola di ordinanza colpendolo l'uomo alla spalla sinistra.