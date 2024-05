ASCOLI Semaforo verde per il primo giorno di visite veterinarie. Ieri all'esame sono passati i cavalli di quattro sestieri: Porta Solestà, Porta Maggiore, Porta Romana e Piazzarola. Oggi sarà il turno degli ultimi due, Porta Tufilla e Sant'Emidio. Gli esami sono svolti, come sempre, dal team della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo.

APPROFONDIMENTI GLI INTERVENTI San Benedetto, sfida al punteruolo rosso: per salvare le palme dal parassita il servizio Parchi e giardini usa prodotti biologici IL PROGETTO Ascoli, grande tuffo nel romanico, si rinnova Chiese aperte: accordo tra Diocesi e Arengo per offrire un percorso unico nel suo genere

Sono stati 19 i destrieri visitati. Solestà ha portato Katy Way, Love Story, Aube Boreale, Cima at Work e Tajika. Porta Maggiore ha presentato Adivinadora, Magica Wanda, Time e Hartswell. Magic Strike, Aethos, Clarabella e Lo Zingaro per Porta Romana mentre la Piazzarola ha sottoposto a visita Matti Miller, Piccola Greta, Lonely Dreamer, L’incanto, Aravasa e Danea. Oggi toccherà ai rossoneri di Porta Tufilla con Trentino, il cavallo dei record di Massimo Gubbini, insieme a Matambre, Stay Safe Tonigh e Baloon. Sant'Emidio presenterà invece In The Wood, Gold Strategy e Zip Line.

Intanto in vista dell'edizione della Giostra in notturna, in programma sabato 13 luglio, questa sera, a partire dalle ore 21, il Campo Giochi dello Squarcia sarà di nuovo protagonista: in pista scenderanno i cavalieri dei sei sestieri per una serie di allenamenti. Sarà una semplice sgroppata, senza rilievi cronometrici. Il test si svolgerà a porte aperte. Le prove ufficiali per la Quintana si terranno il 19 giugno. Infine si disputerà domani pomeriggio, a Narni, la 56° edizione della Corsa all'anello. Tra i protagonisti dei tre terzieri in gara c'è anche Tommaso Finestra, cavaliere di Sant'Emidio, che difende i colori di Mezule insieme all'ex di Porta Maggiore Mattia Zannori e ad Ernesto Wilmi Santirosi. Fraporta, che ha vinto lo scorso anno, schiera l'ex di Sant'Emidio Jacopo Rossi, Luca Paterni e Leonardo Piciucchi. Santa Maria si affida a Marco Bisonni, Tommaso Suadoni, Marco Diafaldi e Diego Cipiccia (riserva).