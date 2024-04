Incidente in galleria sull’A14. Muore autista, 11 feriti. Incendio dopo il tamponamento fra un camion di alcolici e un pulmino a Cupra. Tratto da riaprire, corsa contro il tempo

CUPRA MARITTIMA Un morto e undici feriti, di cui due gravi, è il bilancio dell’ennesimo incidente stradale accaduto, ieri mattina, nel tratto maledetto dell’A14 tra i caselli di Pedaso e Grottammare, teatro negli ultimi anni di numerosi schianti mortali. Un tamponamento avvenuto all’ingresso, in direzione sud, della galleria Vinci, fra Cupra Marittima e Pedaso. Uno scontro che alle 9,30 si è trasformato in una trappola di fuoco: un tamponamento a catena tra due camion, un pulmino e un’auto che non ha lasciato scampo all’autista del pulmino, un macedone di 55 anni, rimasto imprigionato nelle lamiere, morto nell’impatto.