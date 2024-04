Termina il campionato di Lega Pro: tutti i verdetti per le marchigiane tra salvezza, playout e retrocessione

ANCONA Un campionato intenso e ricco di colpi di scena, non adatto ai deboli di cuore. Si è chiusa questa sera la Lega Pro per quel che concerne il girone B delle marchigiane. Dopo l'ultimo atto della regular season - disputato in contemporanea a partire dalle ore 20 - questi sono i verdetti che hanno interessato le formazioni marchigiane impegnate nella lotta per non retrocedere.