Manichini appesi, disordini e aggressioni ad arbitri e avversari: la primavera violenta del calcio nelle Marche

Primavera di disordini

ANCONA - Qusta primavera non è stata particolarmente prodiga con gli sport di squadra marchigiani. Ma purtroppo non sono solo i riaultati sportivi a far storcere il naso, ma anche e soprattutto il ripetersi di episodi di violenza a corredo delle partite. Dagli striscioni offensivi (come nel caso di Ascoli accompagnati anche da un macabro manichino impiccato), alle aggessioni agli arbitri, alle tifose rivali e alle forze dell'ordine: quello dei Daspo e delle denunce, è ormai diventato un abituale bolletino settmanale.