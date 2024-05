Lo chef ascolano Giacomo Costantini approda a Striscia la notizia, ospite della rubrica di Paolo Marchi "Capolavori del mondo in cucina", spazio prestigioso che ospita i nomi più rappresentativi del food nazionale.

Il cuoco

Il cuoco, famoso in tutto il mondo per la sua abilità nel trattare ai fornelli specialità e ricette nipponiche, da meno di due anni è tornato in Italia per vivere ad Ascoli e lavorare al ristorante Tetsu di Alessandra Alessandrini. Costantini, ora 38enne, dall’età di 24 anni ha messo in pratica la passione per la cucina, prima lavorando lungo la costa poi emigrando in Giappone e a San Paolo del Brasile. «Ho scelto di specializzarmi nella cucina giapponese per l’eleganza e la raffinatezza» ha spiegato a Marchi nel format di Canale 5; ha poi illustrato alcune ricette con il pane al latte giapponese che propone da Tetsu.