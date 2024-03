CUPRA MARITTIMA Se ne è andato nel sonno all'improvviso Giuseppe Amabili, strappato troppo presto alla vita e ai suoi cari. La cittadina di Cupra Marittima e il mondo della musica sono sotto choc per la sua improvvisa scomparsa. Giuseppe aveva solamente 42 anni e una brillante carriera come tecnico del suono, tanto da essere nello staff della cantante Levante, che appena appresa la tragica notizia ha deciso di annullare il concerto previsto per la sera stessa allteatro Verdi di Firenze. Ed era proprio per il capoluogo toscano che Amabili sarebbe dovuto partire nella mattinata di ieri, quando la madre si è recata in camera del figlio per svegliarlo in vista del suo impegno lavorativo.

I soccorsi

Subito la donna ha notato che qualcosa non andava, e una volta avvicinatasi al letto ha provato prima a scuotere il ragazzo poi, intuendo la tragedia, ha chiamato il 118; inutili i tentativi di rianimarlo nonostante il massaggio cardiaco, e dopo diverse serie il medico ha potuto solamente constatarne il decesso, arrivato con molte probabilità a causa di un arresto cardiocircolatorio. La cantautrice siciliana Levante, appena appresa la notizia dalla famiglia di Giuseppe, ha annullato la data dello spettacolo odierno in segno di rispetto per il lutto che ha colpito il suo staff tecnico, spiegando il motivo sul suo profilo ufficiale di Instagram: «Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo per riabbracciarmi a Firenze. Vi chiedo perdono. Non posso salire sul palco oggi. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d’arte sta sentendo. Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se ne è andato un grandissimo professionista, una persona dal cuore grande. Ci mancherà per sempre». Giuseppe lascia la mamma Graziella, il papà Luigi e la sorella Elena.

Il funerale

Il funerale si terrà domani alle 9,30 nella chiesa di San Basso a Cupra, dove la salma arriverà dalla sua abitazione. Tante le dimostrazioni di affetto e vicinanza degli amici, increduli e sbigottiti per la scomparsa dell'amico.